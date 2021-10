Kiko Rivera continúa su cruzada contra Mediaset. Este fin de semana, el hijo de Isabel Pantoja arremetió contra el grupo de comunicación mientras un equipo de 'Socialité' hacía guardia en la puerta de su casa. Mientras charlaba con sus seguidores en un directo de Instagram, denunció el "acoso" del programa de María Patiño y no dudó en alabar a la competencia.

Visiblemente cabreado por la presencia de los reporteros, Kiko estalló contra ellos: "Estoy hasta la... de estos que están aquí abajo. Una cosa es que te llamen un día y vayas para ganarte la vida de la manera que quieras, pero ser pesado y acosar como hacen ellos... No".

Después de leer el comentario de una usuaria, y pese a la cantidad de veces que se ha sentado en los platós de Telecinco, quiso dejar claro que él no ha buscado esta situación: "Yo tengo derecho de hablar y contar lo que me salga de mis cojones. Sí, de mis cojones. Pero nadie tiene que estar 24 horas, eso no se lo busca nadie". "Vete a tomar un poquito por culo tú también", llegó a decirle a la seguidora en cuestión.

El también exconcursante de realities como 'GH VIP' y 'Supervivientes' aprovechó entonces para lanzar un elogio al grupo Atresmedia: "Pues sí, viva Antena 3, qué quieres que te diga". "La verdad es que me mola Antena 3. Lo veo muchísimo, los programas que hay como 'Tu cara me suena', el de las máscaras... Mola mucho", aseguró el cantante.