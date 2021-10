Las últimas horas en la vida del futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, Jesé Rodríguez, y de la influencer y concursante de realities, Aurah Ruiz, han sido de lo más turbulentas y complicadas desde que se anunció la reconciliación de la mediática pareja.

Harta de especulaciones y envuelta en una marea de críticas por, supuestamente, haber intentado atropellar a su pareja el pasado sábado en el Gran Canaria Arena al salir del concierto del cantante Justin Quiles, Aurah Ruiz ha roto su silencio para poner fin a todas las acusaciones a las que lleva haciendo frente desde hace unos días.

A través de su canal de MTMAD, la grancanaria ha hablado del terrible suceso que ocurrió en el mencionado enclave de la isla vecina.

En un vídeo de casi 8 minutos, la canaria ha desmontado las imágenes del vídeo viral que ha corrido como la pólvora durante estos días desmintiendo por completo la secuencia.

Además, Ruiz ha cargado contra la prensa señalando que " "los medios se han hecho eco de una noticia falsa y ha hecho con este vídeo lo que han querido. Todo ha sido un sinfín de informaciones tergiversadas", asegura Ruiz apuntando directamente contra los medios de comunicación.

"¿Estamos locos? Es todo mentira"

"Se me está acusando de algo que no he hecho y es algo muy grave. Que digan que he intentado arrollar a mi pareja es muy grave. La prensa ha dicho que yo arrollo a mi pareja cuando en el vídeo no se ve nada. No se ve un atropello", señala Aurah para, posteriormente, reconocer que sí que existió un sonado desencuentro entre la pareja.

"No voy a negar que hubo una discusión porque sí la hubo", ha reconocido la exconcursante de 'GH VIP', que ha dado las explicaciones pertinentes para lavar su imagen y la de su pareja y que, además, ha anunciado que va a emprender acciones legales contra el menor que difundido el vídeo y contra todas las informaciones falsas que han surgido en las últimas horas. Muy enfadada, la influencer se dirigió al usuario dedicándole varios improperios. "Eres un chiquillaje y un mierda".

Además, Aurah quiso dejar claro que, en este momento de su vida, no haría nada en contra del padre de su hijo con quien se ha ido a vivir recientemente.

"Jamás querría atropellar a mi pareja. ¡He querido atropellar a otras personas, la verdad, cuando estoy caliente! Y no lo he hecho, por lo que no lo voy a hacer con el padre de mi hijo... ¡estamos locos!", dijo indignada la canaria.