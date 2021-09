Vanesa Romero concluye su participación en la sexta edición de ‘Masterchef Celebrity’. La actriz y protagonista de 'La que se avecina' se convirtió en la tercera expulsada del talent de La 1 de TVE después de que realizase un cazón crudo en la prueba de eliminación. "Es un plato fallido", aseguró Pepe Rodríguez después de probar su plato en la cata.

"Me da mucha rabia irme por culpa de un pescado, pero siempre intento sacarle el lado positivo a todo. Si hubiese tirado la toalla a las primeras de cambio, no hubiese llegado a donde he llegado. A mí me gustaría transmitir que no pasa nada por hacer las cosas mal. Lo importante es intentarlas", dijo Vanesa Romero en su despedida final, añadiendo también que estará una buena temporada sin comer pescado.