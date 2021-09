Pedro Piqueras continúa desplazado hasta La Palma, desde donde está informando de primera mano del avance de la erupción del volcán Cumbre Vieja, sin dejar de protagonizar momentos que las redes sociales están capturando. Si hace unos días se le podía ver a pocos metros de una lengua de lava, con rocas aproximándose a él, en la noche del jueves sufrió un ataque de tos en directo.

El periodista sufrió las consecuencias de la ceniza que desprende el volcán, ya que como han recomendado las autoridades, es mejor protegerse con mascarillas y gafas. Ocurrió cuando durante el sumario del informativo, el presentador informaba el ensanchamiento de la masa y sus consecuencias.

"Unas casas que, hasta ahora, no estaban amenazadas", dijo el conductor mientras empezaba a perder la voz. Acto seguido no pudo continuar debido a que se estaba ahogando y hasta que no carraspeó no se solucionó: "Perdón, es el polvo este que se mete en la garganta", dijo a los espectadores.

a nuestro Piqueras se le mete el polvo en la garganta y casi se nos ahoga 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/E7vKzScGzR — Diego (@diegobferrandez) 23 de septiembre de 2021

Después, el conductor pudo seguir con normalidad, aunque ya se ha informado de que el polvo que está soltando el volcán puede afectar a las vías respiratorias, produciendo irritación y congestión.