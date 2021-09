Carmen Borrego y Alejandra Rubio están más distanciadas que nunca.

La guerra mediática que mantienen desde hace unas semanas dos de las componentes del Clan Campos se ha ido de madre y, ahora, parece que se encuentran en un punto de no retorno.

Tanto tía como sobrina han demostrado que no tienen ganas ninguna de retomar las relaciones y, esta decisión, se hace mucho más evidente con la separación pública que han escenificado Terelu Campos y Carmen Borrego hace unos días.

No se hablan, ni se miran y esta situación se ha agudizado aún más después de que la hija menor de María Teresa Campos ha detonado una auténtica bomba tras llamar a su sobrina, Alejandra Rubio, desequilibrada.

Este insulto ha venido, además, acompañado de una sonora burla que Carmen Borrego ha dirigido a su familia al ritmo de una conocida canción del grupo español Fangoria.

"No quiero más dramas en mi vida"

Carmen Borrego ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram en el que aparece cantando la canción 'No quiero más dramas en mi vida', con la que lanza un dardo directo a su familia mientras se desmarca - o al menos lo intenta - de las trifulcas familiares.

Para Alejandra, este vídeo supone una provocación en toda regla que le ha molestado mucho a la hija de Terelu Campos. "Ella no quiere hablar, pero sigue hablando más que nunca. No se puede dar entrevistas faltando el respeto a mi madre y luego pedir perdón. Mi madre es mi madre y me han molestado muchas cosas", aseguraba la nieta de la veterana presentadora.

Además, Rubio señalaba que esta publicación le hacía más bien poca gracia y que no entiende la actitud de su tía. "Esto no me hace la gracia que os ha hecho a vosotros. Después del mal rato que pasé ayer, mucha gracia no me hace”, zanjaba visiblemente molesta.