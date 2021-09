Este viernes el 'Deluxe' presenció uno de los enfrentamientos más esperados. Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros tuvieron una charla en la que intentaron debatir sobre las continuas críticas del colaborador a 'Sálvame'.

La noche arrancó con un aviso por parte de Matamoros: "Creo que no vamos a acabar bien". El origen de su malestar se encuentra en las declaraciones del catalán en una revista en la que arremetió contra la actitud de su compañero y que provocaron un gran enfado por su parte.

Ambos analizaron si el comportamiento de Kiko cambió por el documental de Rocío Carrasco, ante lo que él se reafirmó: "He tenido que callarme para no ser señalado". Jorge Javier destacó algo de este asunto: "Lo que pasa es que lo que se ha contado en el documental ha sido tan grande que nos ha superado a todos".

El tema más polémico que quisieron tratar fue la posibilidad de que el tertuliano abandone el programa, algo que Vázquez quiso preguntarle directamente. "Yo tengo que hablar con la cúpula y será depende de qué condiciones, no solo dinero, pero se lo diré a quién se lo tenga que decir. No es un tema económico, es por falta de reconocimiento", sentenció.

El periodista aprovechó la entrevista para expresarle lo que pensaba de su comportamiento reciente: "Estás como un niño chico con una pataleta", le expresó tras recordarle que la última vez que abandonó el formato regresó al poco tiempo porque "se aburría". Antes de finalizar el encuentro Jorge Javier intentó hacer reflexionar al colaborador: "No me gusta verte rodeado de según qué gente. Te he estado viendo en Twitter, no entiendo como un tío como tú pierdes el tiempo metiéndote en debates absurdos con gente que es auténtica gentuza, que no te tienen nada que aportar", le sentenció.