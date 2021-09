La nueva temporada de televisión ha llegado cargada de novedades y uno de los programas que ha decidido renovar sus filas ha sido Sálvame.

La que fuera su gran compañera y amiga durante la emisión del exitoso Aquí hay Tomate, Carmen Alcayde, se ha convertido en la nueva colaboradora del programa, tras una participación concreta hace unos días que tuvo el aplauso unánime del público, un hecho que hizo que fuese pedida por la audiencia para quedarse como colaboradora fija del programa.

Dicho y hecho.

Desde principios de semana, Carmen Alcayde hace uso de su silla en el programa vespertino de Telecinco y ha demostrado que merece su recién estrenado puesto.

Además, la colaboradora siempre rema a favor de obra y se ha abierto en canal sobre diferentes aspectos de su vida y ha hecho especial hincapié en uno que la tiene especialmente preocupada: la maternidad.

Muchos cambios en poco tiempo

Alcayde ha contado cómo de duro ha sido para ella el combinar su trabajo con su faceta de madre.

La presentadora ha compartido con los espectadores que, debido a su profesión, ha tenido que cambiar muchas veces de residencia y que, en los últimos años, ha estado a caballo entre Valencia y Madrid, ya que hace un tiempo la comunicadora decidió mudarse a la comunidad valenciana con su marido y sus hijos.

Para Carmen, estar constantemente viajando de ciudad en ciudad llegó a suponer una situación muy complicada que le ha pasado factura. "Yo que no estoy separada y me paso semanas viviendo aquí y he estado viviendo cuatro meses aquí en Madrid sin mis hijos hasta que me los pude traer, que ahora me los he vuelto a llevar, que tiene un lío mi vida increíble…”, aseguraba la nueva integrante de Sálvame.

Además, Alcayde compartía muy resignada que, en ocasiones, podía llegar a pasar días sin hablar con sus hijos debido al frenetismo de su trabajo. "yo estaba semanas que a lo mejor había dos días que no hablaba con ellos, recuerdo que igual se ponen tristes, y tú quieres que estén felices en la marcha del cole y tal, y les llamas, y sabes que has estado dos días sin hablar con ellos”.

Sin embargo, Carmen Alcayde ha hecho especial hincapié en que su marido ha sido una pieza fundamental para que esta situación no sea tan complicada. "Mi marido me dice, que están bien, no te preocupes, que está todo fenomenal", resalta la presentadora sobre su compañero de vida.