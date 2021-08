La salida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona sigue siendo uno de los temas que está marcando este inicio de agosto, generando una gran cantidad de reacciones. Después de la celebración del Trofeo Joan Gamper, Carme Barceló explotó este pasado domingo en 'El chiringuito de Jugones' mostrando su opinión sobre la marcha del futbolista argentino tras un enfrentamiento con José Luis Sánchez: "No le han dejado quedarse. Le han echado, y eso la gente lo está llorando, lo llorará y pasará bastante tiempo hasta esto se pueda consolar un poco".

"La gente está en un duelo que no ha hecho más que empezar. Es un dolor muy grande. Sobre todo después de verle decir yo no me quiero ir. Se ha puesto a llorar como una magdalena, y no era nada preparado. Esos son sentimientos y eso se traslada a toda la afición multimillonario, que lo está pasando fatal", aseguró la periodista deportiva en tono muy contundente, haciendo referencia también a la rueda de prensa de despedida de Messi.

En su enfrentamiento dialéctico con Sánchez, Barceló también pidió que se terminase con la "frialdad" que algunas personas podrían sentir ante la marcha del Lionel Messi: "Ya está bien de bajar el termómetro a -10ºC. El fútbol es pasión, es amor. El fútbol es llorar, reír, gritar, emocionarse y abrazarse. La gente del Barça hoy está así. Con el corazón roto".

"Y tú, José Luis Sánchez, con tu ácidez habitual, es imposible que lo puedas entender porque vas con los números y la frialdad. Hoy no toca eso, querido. Los únicos números que tocan son los que les ha dicho el señor Laporta a este señor y que han hecho que le digan", continuó la tertuliana, pidiendo un poco de empatía al respecto: "Hombre, por favor. Un poco de sensibilidad. Un poquito de hacerse la idea del día que estamos viviendo hoy".

Además, sobre la polémica de que tampoco acudiese al Trofeo Joan Gamper, Carme Barceló también tuvo una postura muy clara al respecto: "Ni Gamper ni nada. Bastante ha hecho con lo que ha hecho (la rueda de prensa de despedida). Adiós. Ya está. Punto, y todos quién quiera a llorarlo. Creo que ha hecho lo que tenía que hacer".