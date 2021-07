Lola se subió ayer al 'puente de las emociones' de 'Supervivientes', donde reveló todo el acoso y depresión que sufrió a raíz de su participación en 'La isla de las tentaciones 3'. La joven protagonizó uno de los momentos más sinceros de la edición cuando reveló también que se arrepiente de haber actuado así en el anterior reality y haber fallado a sus padres.

"Me considero una persona fiel a su pareja, a sus amigos, a su familia sobre todo... pero traicioné la confianza de no solo una persona sino de toda mi familia. No me he sentido nunca orgullosa de lo que hice. Me refiero al otro reality", especificó. "Fue una etapa en la que yo tenía la autoestima por los suelos, no me veía guapa, sexy, no sentía que pudiera hacer nada sin el reconocimiento de alguien. Siempre tenia que ser yo la de dar y no recibir. Me acostumbré a eso", explicó-

"La traición me la hacía a mí misma; a mis padres, que les prometí que yendo allí no pasarían vergüenza conmigo; y a mi ex, que he pedido disculpas y está todo bien, pero también aquí decir que lo siento por haber destrozado la casa que teníamos", añadía la joven, que admitió que lo peor vino tras la emisión del formato.

"Todo esto derivó a un odio que sentí hacia a mí por las redes sociales. Se me machacó muchísimo. Caí en depresión. Estaba en terapia y mis padres no lo sabían. Me costó mucho salir de ese odio. Si no fuera por mi actual pareja, que me ayudó muchísimo y se comió todo, quizás no hubiera venido a 'Supervivientes', que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me dormía pensando que era mala persona", recordó entre lágrimas. Lola terminó de romperse al hablar de su relación con su madre, que enfermó en una época mala de su vida: "Yo no estudiaba, iba con malas compañías y mi madre su mayor miedo era el mundo de las drogas. Yo no es que me haya drogado pero he tonteado con alguna", reconoció. "Justo llegó el momento en que mi madre dijo que tenia cáncer de mama y para colmo voy yo y la traigo disgustos en casa", añadió.