'El programa del verano' ha conectado hoy con Margarita del Val para hablar del auge de contagios en esta quinta ola del coronavirus. La viróloga del CSIC afirma que se ha "subestimado" esta etapa de la pandemia: "Esta nueva fase es realmente distinta, puede haber muchos contagios y es cierto que habrá pocas hospitalizaciones y pocos fallecidos entre los jóvenes. Pero debemos protegerlos", ha comenzado diciendo.

"Los jóvenes tienen problemas de secuelas del covid a largo plazo y estamos intentando aprender un poco más que significa esto porque es muy preocupante. Estas secuelas indican que, a lo mejor, una de cada diez personas entre 15 y 30 años acaba con problemas de concentración, de memoria... Eso impide trabajar y estudiar y produce fatigas y problemas en la respiración", ha advertido la viróloga.

Ana Terradillos ha preguntado a Del Val por uno de los asuntos más polémicos, la eliminación de las mascarillas en exteriores, a lo que se ha mostrado más relajada: "Lo importante es que se lleve en los interiores, ese es el sitio de mayor contacto. En los interiores está el problema. Confiamos en los familiares y nos las quitamos, la hostelería no tiene tecnología para medir los niveles de la calidad del aire, hay mucha gente, no se respetan los aforos...".

La presentadora también ha querido saber a qué se debe que cada vez se contagian más personas ya vacunadas, incluso con la pauta completa: "Llevo seis meses diciéndolo. Las personas vacunadas están protegidas de los síntomas, no del contagio", ha explicado la viróloga, que añadía: "Las personas vacunadas se pueden contagiar. Recientemente hemos podido conocer que la gente se contagia tres veces menos que si no estuviera vacunada, en el caso de los mayores y los jóvenes, unas diez veces menos".

"Y los síntomas siempre son menores que si no estuviesen vacunadas. Y la carga viral que tienen las personas que se contagian a pesar de haber sido vacunadas, tengan o no síntomas, es alta, casi tanto como la de las personas no vacunadas. Por eso es probable que estos puedan contagiar a otros. Que no teman por ellos, porque los síntomas serán benignos, pero eso sí lo sabíamos", ha incidido.