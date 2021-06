Sin palabras. Así se quedó Silvia en 'First dates' después de que el joven con el que estaba cenando le formulara una comprometida pregunta que no suele ser habitual en las primeras citas. Tras unos segundos de silencio incómodo, Agustín quiso dejar claro que se trataba de una broma.

El momento en cuestión llegó después de que Agustín y Silvia charlaran sobre sus trabajos y aficiones. Para cambiar de tema, el comensal le lanzó "la típica pregunta" a su acompañante: "¿Te gusta el sadomasoquismo?".

En ese instante, Silvia se quedó mirando su plato y reaccionó con una leve sonrisa. Al ver que se lo había tomado en serio, Agustín se apresuró a aclarar su salida de tono: "¡Es broma, eh! ¡Es broma!".

"Mi cara habrá sido un cuadro ahora mismo", respondió la joven mientras se llevaba las manos a la cara. "Era broma", insistió Agustín entre risas. La química entre ambos fue evidente desde el primer momento y eso se reflejó en la 'decisión final'.

"Me gustaría tener una segunda cita porque se me ha hecho corto. Creo que tenemos mucha conversación y muchas cosas que contarnos", explicó Silvia. Agustín, que volvió a bromear al decir que no quería tener una segunda cita, reconoció que se lo había pasado muy bien: "También se me ha hecho corto".