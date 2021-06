'Supervivientes' observa a sus concursantes en todo momento, pero hay veces que estos bajan la guardia y se desahogan al creer que no están siendo grabados. Esto es lo que les ha pasado a Gianmarco Onestini y Olga Moreno. Cuando pensaban que ninguna cámara les estaba enfocando, mantuvieron una reveladora conversación que ha dado mucho que hablar.

"Cuando pensaban que no les grabábamos o escuchábamos, han soltado todo esto por la boca", avanzaba anoche Lara Álvarez en la gala 'Tierra de nadie', presentada por Carlos Sobera, para dar paso al vídeo. En las imágenes emitidas, Gianmarco confesó que en este punto del concurso solo confía en Olga y Melyssa. "De los demás me fío", reconoció el italiano.

"¿Sabes lo que Tom le ha dicho a Mely? Que van a por ella, que tuviera cuidado", le contaba por su parte Olga a Gianmarco, que le trasladó otra información: "Omar quiere nominar a Melyssa y Alejandro quiere nominarte a ti". Sin embargo, ella estaba convencida de que eso no iba a suceder: "Alejandro no me va a votar a mí".

Durante la conversación, Olga también puso el foco en el cambio de actitud que, según ella, ha tenido Melyssa durante los últimos días: "Lo que no entiendo es el cambio de Mely con Tom. Después de nominarle todos los jueves...". "Yo tampoco lo entiendo. No sé qué le habrá dicho su madre", apuntó su compañero. En cuanto a Lara, la mujer de Antonio David Flores reconoció que prefiere "tenerla de amiga que de enemiga".

Olga, convencida de que Rocío Flores irá a visitarla

Las visitas de los familiares a la isla también centraron parte de la conversación. Gianmarco opina que Sandra "le ha dado un montón de ventajas a Tom", así como la madre de Melyssa y el hermano de Lara. "La madre de Melyssa no ve tanto SV, el hermano tampoco se entera cuando ve los debates", dejó caer Olga, que reveló cuál es uno de sus mayores deseos en el concurso: "Rocío sé que lo ve, porque además está en los debates. Estoy deseando que venga a ver qué me cuenta, qué me dice".