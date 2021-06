La última hora acerca del caso de las niñas desaparecidas en Tenerife trastocó la escaleta de 'Horizonte', el programa que conduce Iker Jiménez en Cuatro. La Guardia Civil encontraba el jueves por la tarde en el mar el cadáver de la pequeña de seis años, que había desaparecido junto a su hermana Anna y su padre el pasado 27 de abril.

Con el hallazgo del cuerpo en la zona donde se rastreaba, el espacio se centró en las noticias que se tenían sobre este triste giro. El presentador habló con Joaquín Amills, portavoz de la familia y presidente de la Asociación SOS Desaparecidos. El periodista se encontraba tan impactado que, en un momento dado, se dirigió a sus compañeros de realización para pedir que no pusieran imágenes de las niñas.

"Voy a pedir a los compañeros que por favor no pongan las fotos de las niñas. A mí es que se me hace...", dijo el conductor sin poder ocultar su conmoción ante la dolorosa noticia. Su compañera Carmen Porter intentó ayudarlo: "Son momentos muy complicados, porque está muy reciente".

"A mí me impresiona mucho. Sé que es la labor informativa que hacen los compañeros. Imagino que nadie se va a molestar por esto que digo, pero a mí me impacta mucho, lo siento", expresó Jiménez, que añadía: "Las fotos, perdónenme, pero me descoyuntan un poco".