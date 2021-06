La polémica sigue persiguiendo a los recientes ganadores de Eurovisión, el grupo italiano Måneskin. Tras las controvertidas imágenes de su cantante, Damiano David, en las que muchos especularon con que estaba esnifando cocaína y que finalmente fueron acalladas por el resultado negativo del test antidrogas al que se sometió el líder de la banda, ahora les acusan de plagio.

Detrás de la denuncia está otro grupo de rock europeo, los holandeses The Vendettas. Su líder, Joris Lissens, ha visitado un programa de la televisión privada de su país RTL 4 para explicar que la canción ganadora de Eurovisión, la pegadiza 'Zitti e bueni', "suena igual" que uno de sus temas, 'You want it, you've got it', grabado varias décadas atrás, en 1994. "Suena igual", ha asegurado el artista. "La pregunta ahora es si esto es plagio", lanzaba durante su intervención televisiva. Lo cierto es que la melodía sí que guarda semejanza, si se escuchan las dos canciones.

Damiano David y los suyos (Victoria De Angelis en el bajo, Thomas Raggi a la guitarra y Ethan Torchio en la batería) todavía no han respondido a la acusación, inmersos en la vorágine del éxito. El grupo que hasta hace poco cantaba en las calles de Roma ha visto cómo despegaba su meteórica carrera tras hacerse famosos en Italia gracias a su paso por 'Factor X' y alzarse vencedores en el festival de San Remo y, después, en Eurovisión. Incluso 'Zitti e buoni' se ha convertido en la primera canción en italiano que entra en las listas oficiales del Reino Unido en los últimos 30 años. «¡Estamos en el puesto 17! No hay palabras que puedan describir lo felices y honrados que somos. Nuestra música se está extendiendo por más de 30 listas de éxitos en todo el mundo y esto es literalmente una locura», ha escrito la banda en sus redes sociales.

"¡El rock and roll nunca muere!", gritó eufórico Damiano David en el Ahoy Arena de Rotterdam nada más alzarse ganadores del veterano festival. Para ellos tampoco mueren nunca las polémicas.