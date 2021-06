Dos rostros muy conocidos y enfrentados públicamente se reunieron en Telecinco para hacerse todas las preguntas que quisieran. ‘Viernes Deluxe’ emitió un encuentro entre María Patiño y Alexia Rivas después de las críticas que se han hecho la una a la otra sobre su etapa juntas en 'Socialité'.

En la entrevista, la reportera quiso transmitir cómo había sido trabajar con la presentadora: "Yo desde el principio noté que no teníamos buena sintonía. Percibía que eras borde conmigo y yo quería acercarme y algunos compañeros sentían que yo no te caía bien", explicó mientras que la aludida se oponía a estas acusaciones y aclaraba que estas palabras eran totalmente falsas.

Patiño contestó a la exconcursante de ‘Supervivientes 2021’sin rodeos echándole en cara la posición que ha tenido en las polémicas en las que ha estado involucrada desde que saltó a la fama: "Te has convertido en víctima de todo, mía, de Merlos, del programa, de tus parejas... Cuando una persona se convierte en víctima constantemente lo que hace es no reconocer, no hacer autocrítica, y eso es lo que pienso de ti", sentenció contundentemente en directo.

A pesar de este cruce de palabras también hubo un ligero acercamiento, ya que María Patiño no quiso que la entrevistada abandonara el plató sin haberse disculpado con ella de forma pública: "Me excedí en una interpretación equivocada porque di a entender que tenías trastornos de alimentación", reconoció. "Te doy las gracias, porque esas disculpas las necesitaba. No por mí, sino por mi familia", agradeció Alexia reconociendo que le había dolido que se lanzaron estos comentarios en televisión por el dolor que podía causar a sus personas más cercanas.