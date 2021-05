El 'Deluxe' regresa al prime-time de los viernes con una invitada de primera categoría. María Teresa Campos se sienta esta noche, a partir de las 22:00 horas, en el plató del espacio de Telecinco, siendo su principal baza en su duelo contra las nuevas audiciones a ciegas de 'La voz Kids' (Antena 3) tras la retirada provisional de 'Top Star' de la parrilla.

¡ATENTOS! Esta noche a las 22:00 María Teresa Campos, como Rocío, no se va a callar más. ¿Cómo ha vivido el calvario de su amiga? Hoy, en #ViernesDeluxe pic.twitter.com/DSMxaPTWaU — Deluxe Sabado (@DeluxeSabado) 21 de mayo de 2021

Esta nueva entrevista de la comunicadora coincide con la recta final de documental de Rocío Carrasco, del que también se pronunciará. "Me he callado mucho tiempo, pero como Rocío, no me voy a callar más", asegura Campos.

Cabe recordar que el último programa de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Carrasco le mandó un mensaje a su amiga María Teresa después de que afirmase en una entrevista que no quería morirse sin ver antes cómo se hacía justicia con ella. "Se hará justicia y ella lo verá", le respondió la hija de Rocío Jurado.

De este manera, María Teresa Campos regresa a la cadena de Mediaset a la espera de ver si regresa con 'La Campos Móvil'. En su única entrega emitida, la periodista entrevistó a Isabel Díaz Ayuso, presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, semanas antes de que decidiese convocar elecciones anticipadas.