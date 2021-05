Pablo Díaz se hace viral en redes sociales, pero no precisamente por su participación en 'Pasapalabra'. El participante del concurso de Antena 3 le dio un zasca a Pablo Casado a raíz de un tuit en el que mezclaba las corridas de toros con su característico concepto de libertad: "En Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad".

1. El derecho a la vida es un pilar fundamental del pensamiento liberal. Torturar a un animal hasta la muerte no sé yo si se adecúa a él.

2. Estoy pagando algo que no quiero contra mi voluntad, porque lo subvencionáis con dinero PÚBLICO .



A lo mejor tan, tan liberales no sois🙂 https://t.co/BvzJhikovL — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) 16 de mayo de 2021

