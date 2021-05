Una semana después de anunciar su dimisión, Pablo Iglesias continúa estando bajo la lupa de los medios y también de las redes sociales como Twitter, donde este miércoles se ha convertido en trending topic por un inesperado cambio de imagen. El que fuera líder de Unidas Podemos se ha cortado la emblemática coleta que ha lucido durante su trayectoria en política, lo que ha generado todo tipo de reacciones y opiniones.

Desde Telecinco, Sonsoles Ónega ha explicado que el equipo de 'Ya es mediodía' ha intentado ponerse en contacto con Iglesias desde primera hora de la mañana. De hecho, antes de que se publicaran las fotografías en las que aparece con su nuevo look, la presentadora le ha enviado varias recreaciones para averiguar si alguna se correspondía con la realidad.

Una de esos fotomontajes mostraba a un Iglesias completamente rapado, algo que él se ha tomado con mucho humor. "Se ha reído mucho. Nos ha dicho que no lo tenía tan corto", ha asegurado Ónega, que se ha estado intercambiado mensajes con el exvicepresidente del Gobierno.

Finalmente, Iglesias le ha ido dando alguna que otra pista a la presentadora de 'Ya es mediodía'. "Le he dicho que me dijera a quién se parece. Y me ha dicho que se parece a Brad Pitt. Doy mi palabra de honor, y pongo toda mi credibilidad sobre la mesa, que él se ve como Brad Pitt", ha comentado la conductora del espacio matinal.