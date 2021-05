El tenso enfrentamiento entre Rafa Mora y Anabel Pantoja por sus polémicos comentarios hacia su padre sigue coleando en 'Sálvame'. Después de que se abriese una encuesta con tres opciones, la audiencia ha decidido por una amplia mayoría que el colaborador debe ser expulsado del programas de las tardes de Telecinco.

Para ser más exactos, en la encuesta con más votos de la historia de 'Sálvame', la opción de expulsar a Mora fue la más apoyada con un total del 49%, seguidas de la de la expulsión de Anabel Pantoja (35%) y de la que ninguno de los dos coincidiesen el mismo día en plató.

A pesar del resultado y del récord de participación, la encuesta puede que no sea vinculante, ya que David Valdeperas dejó en el aire la continuidad de Rafa Mora en el programa de las tardes de Telecinco: "Hacemos testeos de lo que pasa en el programa. Entonces, Alberto (Díaz) y yo (directores de 'Sálvame') lo que vamos a hacer es pedir una reunión con la cúpula, poner los datos encima de la mesa y cada uno tiene su opinión, y esa decisión la conoceremos al final de esta semana".

Este momento llegó después de que Rafa Mora también haya protagonizado un tenso enfrentamiento con Carlota Corredera. Mientras la audiencia se decantaba por una de estas tres opciones, este pasado lunes, Rafa pidió perdón pero ha asegurado que no se puso a la pata coja para burlarse del padre de Anabel, lo que ha provocado el enfado de la presentadora. "Lo primero es que no nos hagas pasar por tontos", le espetó.

Mientras Carlota intentaba hablar, Rafa no paraba de interrumpir hasta que la tensión entre ambos saltó por los aires. "Yo no me he metido con una persona porque tenga movilidad reducida", defendió el tertuliano, que seguía hablando por encima de la presentadora. "Te voy a pedir que seas un poco educado", le dijo ella en tono cortante.

"No te voy a volver a pedir que estés en silencio mientras yo hablo, porque entonces pediré que te bajen el micro", le avisó Carlota a Rafa, que replicó: "Pide lo que tú necesites". "Lo que necesito es que me escuches y que no me retes", apuntó ella mientras insistía en que "todo el mundo ha visto lo que sucedió el viernes".

