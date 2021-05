Tom Brusse recibirá esta noche una sorpresa muy especial en ‘Supervivientes: tierra de nadie’. Sandra Pica ha viajado hasta Honduras para reencontrarse con su novio; sin embargo, el motivo de la visita caerá como un jarro de agua fría sobre el concursante. La joven ha viajado hasta la isla para romper con él, según ella misma confirmó anoche ante Jorge Javier Vázquez.

Desde el momento en que Tom puso rumbo al reality show de Telecinco, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tenido tiempo para reflexionar y ha llegado a una conclusión: "Me he dado cuenta de que soy una chica de 22 años que quiere vivir, que quiere ser feliz". "Cuando él se ha ido, me he sentido feliz", confesó este lunes en 'Supervivientes: última hora'.

Al estar sola durante todas estas semanas, Sandra se ha dado cuenta de que ha vuelto a ser "la persona que era antes". "He vuelto a quererme, a disfrutar de mí y de mi vida. Es lo que había perdido en los últimos meses. Tal vez es una decisión que tenía que haber tomado antes, pero no tenía la valentía que tengo ahora", reconoció.

A pesar de este giro de los acontecimientos, asegura que sigue queriendo a Tom y que es "una persona especial” en su vida, aunque a veces "querer no es suficiente". "Cuando me dieron la oportunidad de venir a Honduras, al principio dudé porque sentía que tenía una decisión muy clara", explicó.

Por si quedaba alguna duda, Jorge Javier quiso que Sandra respondiera con claridad a una pregunta: "¿Tú quieres romper con él?". "Sí", respondió ella con firmeza, argumentando que "a veces hay que tomar decisiones y querer también es dejar ir".

Los espectadores serán testigos del reencuentro entre Tom y Sandra esta misma noche en 'Supervivientes: tierra de nadie'. En la gala, presentada por Carlos Sobera, también se ofrecerá la última hora de los concursantes y se disputará la semifinal del juego de líder.