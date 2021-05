Dani Mateo vuelve a estar en el centro de la polémica por una publicación que ha hecho en plena jornada electoral en la Comunidad de Madrid. El presentador de laSexta ha sido objeto de críticas por parte de los usuarios de Twitter después de que asegurase que Madrid iba a seguir siendo un lugar "cojonudo" gobernase quién gobernase tras los resultados de los comicios.

Ésta es una opinión personal con la que quizás muchos no estén de acuerdo, pero para mí, gobierne quien gobierne, Madrid seguirá siendo un lugar COJONUDO. Una ciudad y una región de la que me enamoré a fuego lento y que ahora considero MI CASA. Yo ya soy un gato más 🐱 — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 3 de mayo de 2021

"Ésta es una opinión personal con la que quizás muchos no estén de acuerdo, pero para mí, gobierne quien gobierne, Madrid seguirá siendo un lugar COJONUDO. Una ciudad y una región de la que me enamoré a fuego lento y que ahora considero MI CASA. Yo ya soy un gato más", aseguró el cómico en este tuit, que acumula más de 2.800 'me gustas'.