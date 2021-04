Hacer que los espectadores viajen desde el sofá y mostrar cómo están viviendo la pandemia en distintos países los españoles que residen en el extranjero son los objetivos de la nueva temporada de 'Españoles en el mundo', que este miércoles se estrena en TVE.

“Me parece una muy buena oportunidad para ver cómo se está viviendo la pandemia en el resto del mundo. A veces pensamos que somos solo nosotros los que estamos sufriendo y no, todo el mundo estamos igual”, ha contado a Efe este martes Arantzazu Fuertes, una de las reporteras de este programa, que ya se ha convertido en uno de los espacios más veteranos de la televisión pública.

En esta edición, un equipo formado por cinco reporteros ha recorrido más de 200.000 kilómetros para conocer Maldivas, Kenia, las Islas Feroe, Ciudad de México, Malta, Madeira, Ghana, Occitania, Roma, Suecia, Bosnia, Turquía Egeo y Belgrado y mostrar cómo es la vida de algunos de los españoles que residen allí.

Y han podido experimentar, de primera mano, las diferentes políticas para enfrentar al virus que están llevando a cabo los países, tan extremas unas de otras.

Así, la temporada arranca en Maldivas, un país donde “se nota poco” la pandemia, ha explicado Fuertes, ya que al ser un archipiélago de islas “todas están muy controladas”. La mayoría de los españoles que residen ahí, lo hacen por ser apasionados del buceo.

La experiencia en Maldivas contrasta, por ejemplo, con la Occitania francesa y sus fuertes restricciones, donde muchos españoles “están hartos, tienen mucho agotamiento”. “Casi ninguno ha venido a España por Navidad y llevan mucho tiempo sin ver a sus familias”, ha añadido Fuertes.

En opinión de Laura Martí, quien este año se estrena como reportera, “el hecho de haber grabado en pandemia el programa ha sido un acierto desde el punto de vista periodístico" ya que ha permitido "mostrar la realidad de estos países" en una época complicada a nivel global.

“En algunos momentos ha sido incierto porque no sabías qué se podía o no hacer en los países y las normas cambiaban constantemente”, ha contado la periodista, quien ha presenciado “la impactante imagen de una Roma vacía” y ha viajado también a Ghana, donde su presidente tiene "la política de no transmitir miedo sino prudencia”.

“A mí me ha sorprendido ver a los españoles bastante tranquilos pese a estar lejos de casa. En Ghana confían bastante en las medidas y actúan con prudencia”, ha asegurado.

La pandemia de coronavirus, ha agregado la reportera, "nos conecta a todos". "Es curioso viajar a un país como Ghana y ver que ahí están también todos con las mascarillas. En esto estamos todos en el mismo barco”, ha apuntado.

Según han asegurado RTVE y Secuoya Studios (productoras del programa) en un comunicado, la grabación fue realizada a lo largo de 2020 y los primeros meses de 2021 y se ha llevado a cabo "manteniendo escrupulosamente todas las medidas de seguridad impuestas por la pandemia del coronavirus”, como pruebas PCR periódicas y cumplimiento de protocolos sanitarios de cada país.

'Españoles en el mundo', uno de los espacios más veteranos de TVE, comenzó su andadura en 2009 y cumple ahora 11 años de emisión. Más de una década en la que se han visitado más de 150 países y más de 1.000 ciudades, con cerca de cinco millones de kilómetros recorridos.