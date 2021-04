El casting de 'Supervivientes 2021' ha sufrido la baja inesperada de un participantes que ya estaba cerrado. Isaac, más conocido como "Lobo", ha sido expulsado del reality antes incluso de viajar a a Honduras, tras ser pillado en un bar de copas incumpliendo las medidas anticovid, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

Aunque ya estaba incluido en la lista de concursantes, la cadena y la productora han decidido prescindir finalmente de su participación después de salir a la luz un vídeo en el que se ve como él y otros participantes de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' se divierten en plena pandemia en una fiesta llena de gente (muchas más de las permitidas), todas sin sus respectivas mascarillas y sin guardar las distancias de seguridad establecidas.

Antes esta irresponsable y egoísta actitud, la decisión ha sido irrevocable e Isaac incluso podría tener que hacer frente a diferentes responsabilidades, ya que este contratiempo ha obligado a los responsables del concurso de Telecinco a buscar un recambio a muy pocos días de partir rumbo a Honduras para comenzar el programa.

De este modo, Isaac no participará en el que iba a ser su cuarto formato de convivencia hasta el momento. Antes de su paso por 'La isla de las tentaciones', el tentador favorito de Marina formó parte del casting de 'Super Shore' (MTV) y 'Resitiré', reality chileno de supervivencia en el que compartió edición con Aída Nízar.

Lobo tampoco coincidirá Lola, otra de las protagonistas de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'. Después de ser adelantada en exclusiva por este portal, su nombre fue confirmado en el último programa de 'Mujeres y hombres y viceversa': "Quiero que se me conozca en otro ambiente, para limpiar un poco mi imagen. No soy así, se me fue un poco la pinza".

Por el momento, Mediaset ya ha hecho oficiales los fichajes de quince 'supervivientes': Palito Dominguín, Alejandro Albalá, Antonio Canales, Alexia Rivas, Tom Brusse y Olga Moreno, que se suman a Sylvia Pantoja, Melyssa Pinto, Omar Sánchez, Lola y Agustín Bravo, estos cinco últimos adelantados en exclusiva por YOTELE. Aquí se puede consultar la lista de concursantes confirmados hasta la fecha.

'Supervivientes' volverá a estar presentado por Jorge Javier Vázquez (gala de los jueves), Carlos Sobera ('Tierra de nadie') y Jordi González ('Conexión Honduras'), con Lara Álvarez desde la isla. Los concursantes del reality viajarán a Honduras para iniciar su aventura en la cayos hondureños en los próximos días.