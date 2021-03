Celia Villalobos visitó este domingo el plató de 'Liarla Pardo' para dar su opinión sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad política. La exdiputada del Partido Popular habló de las elecciones en la Comunidad de Madrid y reconoció que es "firme partidaria de los dos grandes partidos", mostrando su rechazo a la fragmentación de los últimos años.

Durante su entrevista con Cristina Pardo en laSexta, Villalobos defendió que "la estabilidad en política es fundamental para avanzar, para crear empleo y seguir adelante". "Hemos tenido unos años muy malos, de corrupción y todo tipo, que han conducido al mare magnum que tenemos en este momento", continuó explicando.

"El candidato del PSOE (Ángel Gabilondo) me parece un hombre muy capaz, muy dialogante. Creo que tenemos que volver a dos grandes partidos, centro izquierda y centro derecha, que integre a todas las sensibilidades", reafirmó.

La expolítica popular, que tuvo palabras positivas hacia los socialistas, espera "que el PSOE tenga la mayoría que tiene que tener". "Pero espero que el PP tenga la mayoría absoluta para no comprometerse con lo que no se quiere comprometer", matizó Villalobos, que confía en que Isabel Díaz Ayuso obtenga mayoría absoluta para no tener que pactar con Vox.

Villalobos no dudó en calificar a la formación de Santiago Abascal como un partido de "ultraderecha". "A mí no me gusta Vox absolutamente nada", aseguró la invitada, dejando claro su rechazo: "No me explico que haya mujeres en Vox, no puedo entender cómo les votan. Me parecen profundamente machistas". "Puedo no estar de acuerdo con el feminismo que defiende Podemos y la ministra, pero tampoco me gusta la posición de Vox en determinados temas sociales", confesó.