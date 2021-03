'La isla de las tentaciones' afronta esta semana la recta final de su tercera edición en Telecinco. La cadena emitirá el miércoles 24 las últimas hogueras, mientras que el jueves 25 mostrará el reencuentro entre sus protagonistas seis meses después de su estancia en República Dominicana. Sin embargo, a día de hoy ya se conoce cuál es el desenlace de la pareja formada por Lola y Diego.

El lunes comenzó a circular por redes sociales una fotografía que desvela cuál es la situación sentimental en la que se encuentra Lola. La propia joven compartió la imagen con sus 'mejores amigos' en Instagram, pero uno de estos usuarios termino filtrándola y confirmando que Diego y ella ya no están juntos.

No solo eso, sino que la fotografía también muestra la identidad del actual novio de Lola, y no se trata de ninguno de los tentadores del exitoso reality show de Telecinco. En la imagen en cuestión, la leonesa aparece posando en compañía de Iván Rubio, futbolista y popular tiktoker.

"Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vientos. No me importa, tú y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo mi amor", escribe Lola en la publicación que ha terminado estando al alcance de todos. En ella revela que el romance entre ambos comenzó hace seis meses, prácticamente a su salida de 'La isla de las tentaciones'.