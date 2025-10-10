¿Te vienes al Tenerife Peñón Fest? EL DÍA te invita a ganar 2 entradas dobles

¡Atención, amantes de la música en directo! EL DÍA lanza un sorteo de dos entradas dobles para asistir a la 8ª edición del Tenerife Peñón Fest, el evento más esperado del año, que se celebrará el sábado 25 de octubre en el Parking del Palmetum, en Santa Cruz de Tenerife.

Este año, el Tenerife Peñón Fest ha logrado reunir a siete de los mayores exponentes de la música actual, ofreciendo una potente mezcla de indie, pop, rock y sonidos alternativos, junto a una cuidada selección de espacios gastronómicos y zonas de ocio que completan la experiencia. El festival se consolida así como una cita imprescindible en la capital tinerfeña y dentro de la agenda nacional de festivales.

El cartel de esta edición incluye a grandes artistas como Dani Fernández, Nil Moliner y Zahara, además de Bebe, Carolina Durante, Sexys Zebras y Siloé, que prometen una jornada inolvidable de música, diversión y buen ambiente bajo las estrellas de Tenerife.

🎸 Cuándo y dónde:

📅 Fecha: 25 de octubre de 2025

⏰ Hora: Desde las 15:45 h

📍 Lugar: Parking del Palmetum, Santa Cruz de Tenerife

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy fácil:

✅ Si ya eres lector registrado: Accede al formulario e inicia sesión con tu cuenta.

✅ Si aún no tienes cuenta: Regístrate gratis en EL DÍA y disfruta de ventajas exclusivas como sorteos, contenidos premium y promociones especiales.

✅ Rellena el formulario con tus datos y entrarás automáticamente en el sorteo.

✅ ¡Y listo! Solo queda cruzar los dedos y esperar ser uno de los afortunados ganadores. ☘

📢 Anuncio de ganadores

El sorteo se celebrará el jueves 23 de octubre, y ese mismo día se contactará con los ganadores.

Asegúrate de que tus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén actualizados en la sección ''Mi cuenta" en tu perfil de usuario registrado. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte de forma gratuita en www.eldia.es.

🎶 No dejes pasar esta oportunidad única de disfrutar del mejor rock y pop nacional en un entorno espectacular.

¡Participa con EL DÍA y vive la magia del Tenerife Peñón Fest 2025! 🍀