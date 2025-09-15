Loco Bongo vuelve a Tenerife y EL DÍA sortea 10 entradas dobles para la fiesta

El próximo sábado 4 de octubre, Santa Cruz de Tenerife se convertirá en el epicentro de la diversión con la llegada de Loco Bongo, la fiesta que ha revolucionado las noches en toda España. El evento tendrá lugar en el Parking Palmetum, un espacio al aire libre que acogerá música en vivo, espectáculos, juegos, performances y un ambiente cargado de mucha energía e inesperadas sorpresas donde la diversión no tiene límites. Recuerda, esta fiesta es solo para mayores de 18 años, así que prepárate para una experiencia sin igual.

Con motivo de esta esperada cita, EL DÍA sortea 10 entradas dobles entre sus lectores, dándoles la oportunidad de vivir en primera persona una experiencia única.

¿Qué es Loco Bongo?

Para los que no saben nada sobre el evento o piensan que se trata de algo común, se equivocan, porque Loco Bongo no es una fiesta cualquiera. Tras el éxito arrollador de su inauguración en Canarias, el evento regresa a las islas con una propuesta que combina música, animación y espectáculo en un formato original y desenfadado.

El espectáculo estará presentado por la imprevisible XENON Spain, con la conducción y el humor de los Hermanos Cicuta, la energía de las divertidas y carismáticas azafatas y la puesta en escena del DJ y productor musical Alex Barroso. Además, el evento contará con la participación especial de la artista invitada ¡Yurena!

Según los organizadores, “después de lo que montamos en la inauguración, sabíamos que teníamos que volver”, y esta vez lo hacen con más fuerza que nunca.

Datos del evento

📅 Fecha: Sábado, 4 de octubre

⏰ Hora: A partir de las 16:00 h

📍 Lugar: Parking del Palmetum, Santa Cruz de Tenerife

¿Cómo participar en el sorteo?

✅ Si ya eres usuario registrado de EL DÍA: Accede al formulario e inicia sesión

✅ Si aún no tienes cuenta en EL DÍA: Regístrate gratis y disfruta de todas las ventajas de ser lector registrado, como participar en sorteos, acceder a contenidos exclusivos y mucho más

✅ Rellenar el siguiente formulario para entrar automáticamente en el sorteo

✅ ¡Cruzar los dedos y espera a que una de las 10 entradas dobles sean tuyas!

📢¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

Realizaremos el sorteo el viernes 3 de octubre, y contactaremos de inmediato con los diez afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Es importante que los tengas actualizados (teléfono móvil y correo electrónico) para que podamos localizarte fácilmente. Puedes actualizarlos desde ''Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado' o registrarse directamente si aún no tienes una cuenta gratuita en www.eldia.es.

¡Mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en la fiesta! 🥳✨