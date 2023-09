El puente de octubre es una fecha perfecta para viajar. Cada vez son más los tinerfeños que buscan ofertas para poder hacer una escapada en esta fecha y, aunque es una época de gran afluencia de viajeros, aún estamos a tiempo de conseguir una ganga y poder cumplir un sueño visitando esa ciudad deseada o repetir a nuestro destino preferido.

Una de las ciudades más visitadas del mundo y que tanto gustan para recorrer en pocos días es Londres. La capital británica cuenta con todo lo necesario para disfrutar de un ambiente agradable, hacer planes alternativos y deleitarse con la cultura, por ejemplo.

Por suerte, la gran afluencia de turismo británico en Canarias nos permite contar con vuelos directos durante todo el año y, lo mejor, los residentes también podemos beneficiarnos de ello a precios asequibles para hacer una escapadita.

Vuelos

Viajar desde Tenerife a Londres no es nada complicado, ya que existen varias aerolíneas que tienen conexiones directas. Ryanair, Jet2 o Easyjet son algunas de las opciones que puedes manejar para reservar tu billete, con partida desde el aeropuerto de Tenerife Sur y llegada a los distintos aeródromos londinenses.

En estos momentos, la opción más económica viene de la mano de compañía de bajo coste Ryanair que, por poco menos de 200 euros ofrece vuelos entre Tenerife Sur y Londres Luton. La salida es el jueves 12 de octubre a las 11:20 horas y la vuelta, el domingo 15 de octubre, a las 10:15 horas.

Alojamiento

Puede que encontrar alojamiento asequible en un puente sea de las cosas más complicadas. Y, sobre todo, tratándose de una ciudad tan visitada como Londres. En la web de reserva de viajes Booking.com puedes encontrar diversas opciones en el centro de la ciudad desde los 270 euros por tres noches para dos personas.

¿Qué hacer en Londres?

Londres es una ciudad cosmopolita en la que encontrar planes de ocio es pan comido. Si eres de los que les gusta descubrir nuevas ciudades pateando, puedes perderte por sus calles y parques, entrar en sus tiendas y encontrar piezas únicas en sus múltiples mercadillos.

Para los amantes de la cultura hay multitud de museos, pero también se puede disfrutar de una tarde de teatro o musical, ya que algunos de los mejores espectáculos del mundo se dan cita en la capital londinense.

Y, como no podía ser de otra manera, en Londres hay múltiples atracciones turísticas que se han convertido en un polo de atracción para los millones de visitantes que cada día pasean por la ciudad. Así, visitar el Palacio de Buckingham, el Big Ben, Tower Bridge, la City, montarse en el London Eye o pasear por Piccadilly Circus, Trafalgar Square o Covent Garden, por ejemplo, son planes que no pueden faltar si decides pasar el puente de octubre en Londres. Y, por supuesto que no puede faltar una foto en las típicas cabinas rojas.