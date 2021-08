Con la llegada de agosto, el mes de vacaciones por excelencia, para muchos llega el esperado descanso que han estado posponiendo durante todo el año. Asociamos habitualmente este mes a la desconexión, a los viajes y al ocio, pero ¿realmente descansamos?

Las herramientas de comunicación que nos facilitan el día a día en el trabajo son las mismas que nos pueden dificultar la desconexión digital durante los días de descanso si no limitamos y acotamos su uso. Por otro lado, nuestras altas expectativas respecto a las vacaciones y el hostigamiento que nos infringimos si no somos capaces de desconectar del todo, pueden hacer que las vacaciones nos sepan a poco porque, realmente, no nos hemos permitido descansar y dejar de controlar todo.

Se tiende a poner el foco del descanso en las vacaciones porque tener varios días de descanso seguidos hace que para nuestro cerebro sea más fácil desconectar, ya que nuestra mente necesita varios días para desacostumbrarse a pensar en el trabajo y cambiar el chip por completo.

Según apunta Irene Lorza Gil, psicóloga en TherapyChat, plataforma líder en psicología online, “quizás por cómo entendemos el trabajo y el descanso en nuestra cultura, a veces caemos en la dinámica de trabajar sin descanso durante todo el año y después compensar todo eso en dos semanas de vacaciones. ¡Cuidado! El descanso y el aprovechamiento del tiempo libre debería estar presente todo el año adaptado a la época, el tiempo del que disponemos y a nuestra situación personal y laboral”:

Ante la pregunta ¿Por qué se nos hacen siempre cortas las vacaciones? la experta apunta que por desconocimiento o incapacidad, muchos no reservan los necesarios tiempos de descanso diario que van más allá de las horas de sueño; tiempos que son elementales para reparar los daños del estrés en nuestro cerebro y poder aguantar las tensiones de cada día. Este desgaste tiene como resultado menor descanso en el periodo de vacaciones al haber depositado tan altas expectativas en estos días y al llegar a ellos muy cargados de estrés y fatiga.

Ante todo esto, desde TherapyChat, nos ofrecen varios consejos tanto desde el punto individual como desde la empresa, para lograr una desconexión y un descanso pleno durante todo el año.

¿Qué podemos hacer a nivel personal?