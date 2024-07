¿Eres de los que no tiene tiempo casi ni para comer? ¿Te preocupa comer siempre platos precocinados por falta de tiempo para cocinar? No te preocupes. Tenemos la solución. Si buscas comidas ricas, saludables y, encima, que sean rápidas de hacer para no perder mucho tiempo en la cocina, estás en el lugar adecuado.

En esta ocasión, queremos presentarte algunos platos que son muy sencillos y que, incluso si solo pasas por la cocina para coger algo fresquito de la nevera podrás hacer tú mismo. Platos muy sencillos pero no por ello menos sabrosos. Al contrario, te chuparás los dedos con estas recetas. Aguacate relleno Si eres un apasionado de los aguacates, seguro que esta receta no tardas mucho en hacerla. Más allá del aguacate natural que puedes comer en tostadas o ensaladas, en este caso queremos sea el plato principal. Eso sí, relleno de huevo y bacon. Una receta riquísima y que tardarás pocos minutos en hacerla. Solo tienes que freír el bacon ligeramente y partir los aguacates en dos. Una vez quitada la pipa, coloca un huevo salpimentado y, encima, el bacon y mozzarella. Una vez hecho esto, ponlos en el horno a 180ºC durante unos 15 minutos. Cuando el huevo esté cuajado estará listo para comer. Gazpacho Y si quieres un plato perfecto para los días de calor, nada mejor que un gazpacho. Este plato, de origen andaluz, es cada vez más extendido y lo añadimos a este listado porque, además de sabroso y sano, es muy fácil de hacer. Para la elaboración necesitas tomates, pimiento verde, pepino, ajo, aceite de oliva, pan duro, agua, sal y vinagre de Jerez. Tan solo hay que trocear los ingredientes y triturarlos en la batidora o Thermomix (con unos 250 ml. de agua, 50 ml. de aceite y 50 ml. de vinagre). Una vez triturado, se pasa por un colador para evitar los tropezones. Así de fácil. Arroz con pollo al curry El arroz con pollo al curry es uno de esos platos que da igual como lo prepares, porque siempre está genial. En este caso, te proponemos trocear las pechugas y cortarlas en dados. Mientras vas haciendo el arroz en un caldero, saltea el pollo en el sartén unos cinco minutos y retíralo. Posteriormente, añade el arroz con un poco de aceite y el curry y remuévelo durante unos minutos para volver a añadir el pollo. En pocos minutos lo tendrás listo. Lubina al vapor La cocción al vapor no solo es rápida, sino que también muy saludable. Por eso, nuestro último plato es la lubina al vapor, ideal para almorzar o cenar algo ligero y sabroso. Solo tienes que limpiar bien los filetes de pescado y colocarlos en la cesta que, posteriormente tienes que poner sobre el caldero con agua hirviendo. Para acompañar a la lubina puedes hacer al horno unas papas condimentadas con pimentón, cebolla y ajo en polvo. Y si te gusta el mojo, nada mejor que uno verde. Para hacerlo manual y evitar los envasados, tendrás que pelar y triturar los ajos con cilantro, perejil, aceite y vinagre. En un momento tendrás un rico mojo para tu lubina con papas.