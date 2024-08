Si te gustan los platos calientes, independientemente del mes del año en el que te encuentres, pero no sabes cocinar, es posible que tires de los tuppers de mamá o la abuela. Pero si no cuentas con un familiar cerca que te ayude con los menús diarios, probablemente ya hayas intentado buscar alguna receta por internet o algún vídeo para no optar siempre por comida preparada.

Platos calientes hay muchos y muy variados. De hecho, cada región también cuenta con sus propios platos populares que se unen a la gastronomía española para hacerla más completa y deliciosa. Si eres de esas personas que siempre busca una nueva receta para probar a hacerlas en casa, te presentamos algunos de los mejores platos calientes. Lentejas compuestas Las lentejas compuestas son uno de los platos calientes más demandados. Además de sabrosos, son una rica fuente de hierro, por lo que es muy popular en más de un hogar. Para su elaboración necesitas: lentejas, panceta o bacon, chorizo de cocinar, cebolla, tomate, ajo, pimentón dulce, sal y una hoja de laurel. Hay que tener en cuenta que, antes de comenzar a cocinar este plato, las lentejas tienen que estar en remojo. Las verduras hay que lavarlas muy bien y picarlas en trocitos pequeños. Luego, se ponen las lentejas con el laurel a cocinar en un caldero, mientras se hace un sofrito con las cebollas, el ajo y los tomates. Cuando esté casi lista se añade el chorizo, la panceta y el pimentón, con un poco de sal. Luego se añade esta mezcla a las lentejas y se deja que se termine de cocinar a fuego lento, removiendo de vez en cuando para que no se peguen. Puré de verduras Los purés son esos platos calientes que gustan a todos y, sobre todo, a los más pequeños. Por ello, si te cuesta que tus hijos coman verduras, es una buena opción para intentarlo. Para este plato necesitas puerro, zanahorias, papas, un trozo de calabaza y aceite de oliva. Su elaboración es muy sencilla. Tan solo hay que lavar bien toda la verdura y cortarla en trozos pequeños. Luego se pone en un caldero un poco de aceite y sal hasta que se doren un poco, unos 15 minutos, y se añade medio litro de agua para dejar cocer a fuego lento durante 25 minutos. Cuando la verdura esté guisada, se tritura con una batidora y ya estará listo para comer. Fabada asturiana Para hacer una buena fabada asturiana debes contar con productos de primera calidad. En concreto, necesitas judías blancas, cebolla, ajo, chorizo de cocinar, morcilla y lacón, laurel y aceite de oliva virgen extra. El día antes de empezar a cocinar debes dejar las judías en remojo, así como el lacón, pero en otro recipiente para que se vaya desalando. Una vez que vayamos a empezar a cocinar, hay que poner las judías en un caldero con los ajos y la cebolla pelados, así como el laurel y el aceite. Todo ello se tiene que cubrir de agua y dejar cocinar hasta que hierva. Mientras, en un sartén se calienta un poco la carne para que vaya soltando el aceite. Luego, se añade la carne al caldero y se deja cocinar a fuego lento durante unas tres horas. Durante este tiempo hay que comprobar que no se quede sin agua. De ser así, habría que ir echando un poco de agua caliente cada vez que notemos que se ha consumido. Estofado de carne Otro plato caliente que hace las delicias de todo el que lo prueba es el estofado de carne, y más si va acompañado de papas. En este caso, la receta lleva carne de ternera, cebolla, zanahoria, papas, tomate frito, laurel, vino blanco, aceite, harina, sal y pimienta. Lo primero que hay que hace es cortar la carne en tacos, si es que no la has comprado directamente así, y salpimentarla antes de pasarla por un poco de harina. Se pone a freír hasta que quede dorada y se añade la cebolla cortada fina para que se poche. Cuando esté lista, se añade el tomate frito y se remueve. Posteriormente, se echa el vino blanco, las zanahorias en rodajas y un vaso de agua para dejar cocinando durante media hora. Pasado ese tiempo, puedes poner a cocinar las papas cortadas en cuadritos -echando más agua si hiciera falta- y se deja otra media hora más hasta que todo esté cocinado. Rancho canario El rancho canario es uno de los platos más populares de las Islas. Aunque se trata de una comida caliente ideal para el invierno, es tan rico que también apetece comerlo en pleno verano. Para cocinarlo, necesitas 250 gramos de garbanzas, fideos gruesos, tres litros de agua, costillas de cerdo, chorizos, morcillo de ternera, papas, cebolla, azafrán, ajo, y tomates. Lo primero que debes hacer es dejar los garbanzos en remojo el día anterior, al menos 12 horas. Al día siguiente, ya podrás comenzar con el sofrito, con el ajo, la cebolla y el tomate, añadiendo también la ternera, las costillas y el chorizo troceados. Luego se añade el agua, la sal y el azafrán y se deja hervir. Cuando hierva, ya se pueden añadir los garbanzos y se deja cocinar una media hora a fuego lento. Pasado este tiempo, se añaden las papas peladas y troceadas, y se deja a fuego lento otros 15 minutos. Y, por último, se añaden los fideos y se dejan cocinar hasta que estén hechos. Sin duda, uno de los platos canarios más populares.