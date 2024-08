Las frutas y las verduras son esos alimentos que sí o sí debemos incluir en nuestra cesta de la compra. Toda dieta saludable que se precie incluye este tipo de alimentos, ya que son de los más sanos que podemos encontrar en el mercado, lo que aporta notables beneficios a nuestro organismo.

De lo que no siempre se habla es de la importancia de consumir frutas y verduras de temporada. Hacerlo no solo se notará en tu bolsillo, ya que suelen encontrarse en las tiendas a un precio más barato, sino también en su sabor, puesto que son más sabrosas.

En este caso, te queremos hablar de las frutas y verduras de otoño, para que las tengas en cuenta cuando llegue esta estación.

Frutas

Con la llegada del otoño solemos decir adiós a los melones y sandías, mientras damos la bienvenida a los arándanos y las uvas. Y esto no implica que no podamos consumir fruta no estacional, sino que te recomendamos optar por los productos de temporada, ya que son muchos más sabrosos y cuentan con las propiedades necesarias para nuestro organismo. Entre las frutas de temporadas que podrás encontrar en otoño en mercados y supermercados se encuentran:

Uva

Melón

Melocotón

Mandarina

Higo

Arándanos

Mora

Frambuesa

Pera

Manzana

Granadas

Verduras

Con la verdura tenemos una situación similar. Si la tierra nos da de forma natural una serie de productos en cada temporada, hay que aprovecharlos. En este caso, las verduras más apropiadas para el otoño son: