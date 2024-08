La fruta es un elemento imprescindible en todas las dietas equilibradas. De hecho, probablemente hayas escuchado alguna vez que hay que comer, al menos, cinco piezas de fruta al día. Pero también es normal que te puedan surgir algunas dudas al respecto, o por ejemplo, quieras saber qué pasa si comes plátanos todos los días.

Aunque esta duda puede que sea habitual, también es cierto que es posible que nunca hayas obtenido una respuesta real. Así que vamos a intentar resolver esta cuestión.

Propiedades de los plátanos

Los plátanos son ricos en vitamina A, B1, B2, B3, B6, B9, vitamina C, vitamina E y vitamina K, además de ser una fuente importante de potasio.

Además, su consumo ayuda a la salud intestinal, a la cardiovascular y es perfecto para adelgazar.

Sus propiedades minerales antioxidantes nos ayuda a lucir una mejor piel y también aporta energía, lo que ayuda a mejorar el rendimiento deportivo.

Sin duda, se trata de un alimento muy completo que es necesario añadir a nuestro plan alimenticio, si no lo hacemos ya.

¿Qué pasa si como plátanos todos los días?

Comer plátanos todos los días no genera ningún efecto negativo, al contrario. Esta fruta es una fuente de nutrientes, por lo que comerlo todos los días es, de hecho, la recomendación de los especialistas.

Por ello, se puede considerar adecuado comer un plátano al día, en combinación con otras frutas, aunque se podría consumir alguno más, siempre en cantidades normales.

¿Cuántos plátanos podemos comer al día?

El hecho de que no haya un número fijo de plátanos que se pueden consumir en un día no significa que podamos abusar. Como cualquier otra comida, se debe tomar en cantidades normales y, aunque sí lo consumamos todos los días, no sería bueno comer, por ejemplo, siete u ocho plátanos al día. Pero, ¿por qué?

Pues muy sencillo, a pesar de ser un alimento con muchos nutrientes, todo en exceso termina siendo malo. Y, de esta manera, con el plátano podría ocurrir lo mismo. Así, al ser una fuente importante de potasio podría provocar hipertensión y palpitaciones, además de que podría afectar al sistema digestivo y conllevar problemas de estómago.

También es importante saber que esta fruta cuenta con grandes cantidades de hidratos de carbono, por lo que, consumida en exceso alterar los niveles de azúcar en sangre, debiendo tener especial cuidado las personas con diabetes.