Juvé & Camps: medio siglo del espumoso que lo cambió todo

Ante una nutrida representación del sector hostelero y en las instalaciones de Torres Canarias en ambas capitales isleñas, la casa Juvé & Camps conmemoró medio siglo de vida de uno de sus grandes estandartes: Reserva de la Familia. La cita sirvió para recorrer la evolución del cava a través de una cata vertical histórica y para ponerle rostro, emoción y relato directo a una copa que ha trascendido generaciones.

Como asistente de excepción, el propio Joan Juvé, presidente de la bodega, quiso enfatizar el valor humano tras las etiquetas. «Celebrar 50 años de Reserva de la Familia es algo difícil de explicar únicamente hablando de vino. Cuando miro una botella no veo solamente un espumoso; veo una parte importante de mi vida, veo a mi familia y a todas las personas que nos han acompañado en este camino», confesó ante los asistentes.

Lo que hoy es un referente internacional nació en el seno íntimo del Penedès como un gesto cotidiano. En la década de los setenta, Josep y Joan Juvé Camps tenían la costumbre de descorchar para sus visitas un vino elaborado a su estricto gusto personal, en una época dominada por perfiles más dulces. «Bajaban a la cava, elegían una botella, la degollaban allí mismo à la volée y la servían directamente, sin añadir nada. Era lo que mi padre llamaba un espumoso virgen», rememoró el presidente.

Joan Juvé lideró la presencia de Juvé & Camps en las instalaciones de Torres Canarias. / E.D.

En aquel gesto residía el germen del Brut Nature. La familia decidió comercializarlo por primera vez en 1976 con la añada de 1973 —de la que apenas salieron al mercado unas 20.000 botellas—, convertida en la obra póstuma de Josep Juvé Camps. El éxito fue inmediato, transformando una costumbre doméstica en uno de los aciertos empresariales más determinantes de la firma.

Del Seat al mundo

El camino hacia la consolidación exigió una devoción artesanal que Joan Juvé recordó con emotividad: «Recorría España con mi Seat 600, sin aire acondicionado y con una maleta preparada para transportar y poder degustar una botella de Reserva de la Familia. Iba restaurante por restaurante, comercio por comercio, presentando el vino y esperando a ver qué sucedía. No sabíamos hasta dónde podíamos llegar, solo sabíamos que creíamos profundamente en él», recordó.

Esa fe inicial fue encontrando la complicidad de restauradores, distribuidores y clientes que incorporaron el cava a sus mesas. Con el paso de las décadas llegaron la expansión internacional y el amplio reconocimiento de la crítica. «Uno sabe dónde empieza una historia, pero nunca hasta dónde puede llegar», subrayó.

Seis historias

Botellas que protagonizaron la cata. / E.D.

La efeméride se celebró en Torres Canarias con una cata vertical que permitió apreciar la complejidad y la longevidad de este Brut Nature. Guiada con rigor técnico, la experiencia desveló seis lecturas distintas de un mismo terruño a través de las añadas 2022 (la más fresca y joven), 2018, 2014, 2012, 2010 (una de las más aclamadas por los profesionales presentes) y la joya de la jornada, la añada 2008.

El evento sirvió también para revalidar los lazos que unen a la casa catalana con el archipiélago. Joan Juvé aprovechó su intervención para expresar su agradecimiento «a Torres Canarias por nuestra fructífera colaboración, así como a la familia Torres por nuestra bonita relación de amistad».

Los asistentes disfrutaron de varias joyas de la casa. / E.D.

Bajo la dirección de Meritxell Juvé en su cuarta generación, la firma reafirma su arraigo a la tierra y al tiempo. «Seguimos creyendo en el valor del tiempo, en el oficio, en el origen y en hacer las cosas bien hechas, pero sobre todo en que un gran vino alcanza su verdadero sentido cuando se comparte», concluyó el presidente, sintetizando el espíritu de una marca que continúa escribiendo la historia de la viticultura a través de espumosos tan icónciso como el que tuvimos la suerte de probar en la cata.

La familia de Torres Canarias, por su parte, que dirige Joan-Ramon Casals, demostró un gran poder de convocatoria, el cual elogió el propio presidente de Juvé & Camps, pues la parte logística es compleja al organizar dos catas de este nivel en las dos ciudades capitalinas. Juvé no solo señaló ese vínculo de estrecha colaboración que une a su empresa con Torres, sino que además, y refiriéndose a Canarias, celebró que esta alianza ha permitido a su empresa encontrar un distribuidor «de garantía y que aporta seguridad», algo «muy difícil de conseguir», confesó el bodeguero catalán en un momento del cóctel final.

Fue el broche final a medio siglo de un icono que abrió un camino por entonces no muy iluminado, aunque el tiempo le dio la razón.