Raúl Torres da forma a Alba, uno de los mejores secretos gastronómicos del sur

Cuando Raúl Torres andaba por las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna quizás no tenía del todo claro lo que el futuro le tenía preparado en las cocinas de medio mundo. Incansable viajero, formado a base de aprendizaje y trabajo junto a algunos de los mejores, lo cierto es que mantengo una debilidad especial por el talento de este cocinero canario de 35 años que, a pesar de conservar un discreto perfil mediático, cuenta con un oficio y una intuición gastronómica descomunales.

No fue fácil llevarlo en su momento al podcast gastronómico de este periódico, La Penúltima y nos vamos, pero conocer su historia mereció la pena. Impulsó y posicionó con éxito el restaurante Donde Mario, en el norte de Tenerife, donde ya dejó claro que contaba con chispa, visión y ganas de jugar para divertir al comensal. Fue un paso más allá en ese rincón del placer ubicado en La Recova de Santa Cruz, Em Barra, que ha experimentado un éxito contundente a base de producto y del sello inconfundible de su creador, nutridísimo de sus vivencias internacionales: «Representa sobre todo los años que estuve fuera, en América Latina y Asia; podríamos decir que es la carta más divertida y cambiante», la define él mismo.

Un concepto tan consolidado que, según revela en exclusiva para este periódico, se plantea seriamente replicar en el sur de la isla: «Está en nuestra mente poder abrir otra sede aquí en el sur; ya hemos estado mirando locales».

Torres, durante la grabación del podcast. / E.D.

A esta hiperactividad se suma su labor en el céntrico restaurante Chicharro, en Santa Cruz de Tenerife. Tras implantar hace cinco meses una propuesta de desayunos de nivel que ha calado con fuerza —«quería hacer algo normal dentro de lo que cabe, sin cosas extrañas, pero donde todo estuviera bastante bien hecho», explica—, ultimará en apenas un mes la apertura de su oferta gastronómica de cenas. «Va a ser un restaurante de una carta muy cortita, no creo que supere los 16 o 17 platos, con ocho mesitas y cosas más clasicotas, todo lo contrario a lo mejor de lo que podríamos hacer en Em Barra», adelanta Torres sobre esta nueva etapa.

El hotel

Pero el valioso secreto que hoy me tomo la libertad de compartir se encuentra en Chayofa, en Arona. Allí, en el hotel Estefanía Boutique Suites —un establecimiento sofisticado de menos de 40 habitaciones que respira una tranquilidad profunda—, Torres ha construido un restaurante, Alba, proyectado bajo una filosofía transparente: «Queremos que el cliente el día a día sienta que está pagando por lo que es un hotel boutique realmente, con buen producto y sin ningún tipo de pretensión».

Una carta tan bien pensada que bien merece el paseo a Chayofa esté uno donde esté, con una relación calidad-precio que no debe tener rival en el excitante sur tinerfeño, donde no son pocos los conceptos premium de enorme éxito y donde se están haciendo muchas cosas muy bien. En la zona exterior del hotel, junto a la apetecible piscina climatizada, Alba exhibe además una oferta líquida realmente ganadora, desde la coctelería hasta su interesante variedad de champanes. Es imprescindible tomarse un Negroni, por ejemplo, en la mesa con vistas al jardín antes de sumergirse en la carta.

Steak Tartar de Alba Restaurante. / Jose Luis Reina

Una vez en mesa, uno tiene la tranquilidad de saber que detrás está el talentoso cocinero. Destacan platos como su célebre steak tartar sobre brioche y angula ahumada; una agradable sopa fría de tomate y melón con tartar de gamba roja; o un sublime ceviche acompañado de calamar frito (perfectamente frito), diría que uno de los mejores ceviches que uno puede comerse hoy en la isla.

Hay un plato con el que disfruté especialmente: el parfait de setas con espuma de parmesano. Intensidad, textura, sabor, equilibrio. Lo tiene todo dentro de su sencillez, con la dificultad que esto conlleva. Más imprescindibles: un bacalao con la sutil y lograda beurre blanc de moluscos; un clásico tournedó Rossini con foie y trufa, de punto perfecto; y ese risotto milanese donde el azafrán acompaña con delicadeza y el tuétano lo eleva.

Parfait de setas. / Jose Luis Reina

Si hay algo que me sigue ilusionando en esta profesión donde hay que visitar tantos lugares, es encontrar sitios casi vírgenes en el ecosistema mediático gastronómico y llevarme una de estas sorpresas que viví en Alba, que sitúo en un lugar privilegiado del sur.

Entré al restaurante con curiosidad para saber cómo adaptaba Torres su talento a un hotel, y salgo convencido de que es uno de los grandes cocineros jóvenes de Canarias, además con capacidad de negocio, buen olfato para los números y talento para armar equipos sólidos: «La evolución desde que abrimos hace dos años es palpable, hemos mejorado muchísimo y hemos conseguido la estabilidad en un equipo, algo bastante complicado a día de hoy en el sur», reconoce el cocinero.

Una propuesta excelente que no necesita de artificios para brillar: «No le hemos dado mucho bombo al restaurante porque con el boca a boca de los últimos dos años hacemos los números y vamos muy bien».