Maipé de Taganana, el “Grand Cru” de Viñátigo

Está claro que tengo una cierta predilección por la bodega Viñátigo desde que inició su andadura allá por el año 1990, cuando Juan Jesús Méndez creó este gran proyecto.

Aunque lo que realmente hizo que me enganchara totalmente a sus vinos fue conocer a su hijo Jorge, el cual, después de formarse en ingeniería Agrícola del Medio rural por la Universidad de La Laguna y posteriormente ampliar sus conocimientos con el Máster en Viticultura y Enología de la Universidad Politécnica de Madrid y coger experiencia en zonas vinícolas tan importantes como Chile, Argentina o Borgoña, volvió a casa para implementar su modelo de viticultura con identidad propia, que hace que conceptos como la microbiología del suelo, las cubiertas vegetales, la poda respetuosa, la adaptación climática y la lectura de los diferentes territorios volcánicos de Tenerife se conviertan en filosofía propia de la bodega.

Justo el relevo generacional que necesitaba una bodega como esta, que fue precursora en sus inicios de la clasificación y uso de variedades autóctonas y que ha ido evolucionando hasta optimizar todos los procesos para la elaboración del vino.

Probablemente es aquí donde se encuentra uno de los grandes cambios de la bodega Viñátigo. Después de años hablando de variedades autóctonas como la Listán Blanco o Negro, la Marmajuelo o la Gual, ahora toca explicar cómo un lugar determinado marca la personalidad de un vino.

Es aquí precisamente donde Maipé de Taganana marca la diferencia. Un vino que me llamó poderosamente la atención desde la primera vez que lo probé, ya que tenía algo distinto a lo que habitualmente había probado de la bodega, algo que lo hacía muy especial. Así que aproveché para ir a la viña en esta época de vendimia para conocer de primera mano que hay detrás de esta botella tan interesante.

Jorge Méndez en su finca de La Perdoma donde pude entrevistarle. / Mulchand Chanrai

Como siempre, Jorge, fiel a su estilo de humildad, trabajo y perseverancia, me hizo un hueco para contarme las virtudes de este Maipé de Taganana. Nos explica de una forma muy clara la dificultad que tiene esta zona de Taganana, como es el Maipé, que se encuentra dentro del macizo de Anaga. Un lugar desconectado completamente, abandonado, con uno de los viñedos que más le ha impactado en su vida.

Maipé se encuentra en un valle interior, detrás de la vertiente que mira hacia el mar, formando una especie de anfiteatro natural de antiguos cultivos en terrazas. Un lugar en el que el paisaje resulta difícil de explicar hasta que uno conoce la historia que hay debajo de aquellas enormes piedras.

Y dentro de todo este caos, hay una parcela que pertenece a José Miguel, Chemi, el viticultor que trabaja junto a ellos en este proyecto tan único. Su abuelo adquirió aquellos terrenos a comienzos del siglo XX, aunque se cree que algunas viñas procedan del siglo anterior a este, por lo que se puede hablar de cepas de más de 120 años.

Predominio de la Listán Blanco, aunque si uno pasea por aquellas viñas encuentra un popurrí de variedades como la Malvasía, la Negramoll o la Listán Negro. Un auténtico puzzle varietal.

Vendimia en Maipé de Taganana. / E.D.

Un vino nacido no hace mucho tiempo, concretamente en 2021 que ha ido evolucionando hasta la que para mí es una de las grandes añadas, como es la 2024. Con un año seco, con pocas precipitaciones, pero marcado por la presencia de nubes y la influencia del alisio, Jorge considera precisamente que estas condiciones generan añadas muy interesantes, porque permiten una maduración más lenta, algo parecido, según sus propias palabras, a “cocinar a fuego lento”.

Un vino con mucha personalidad, intensamente mineral y volcánico. Con aromas a cáscara de naranja, tomillo, hinojo, mieles y bajo bosque y en boca aparecen inicialmente semillas frescas, una parte herbal y cierto carácter rústico, pero tremendamente fresco. Un vino con tensión y estructura y buen equilibrio por su acidez. Esta añada alcanzó los 95+ Puntos Parker de la prestigiosa Guía de Robert Parker, aunque para el viticultor su mejor añada fue la 2022.

Bodegas Viñátigo Sala de Ánforas / E.D.

La joya

En esta historia se juntan varias cosas que hacen que este vino sea tan interesante. Un vino nacido de un viñedo que sobrevivió enterrado entre piedras durante más de un siglo. Un paisaje extremo que ha conseguido salvaguardar un patrimonio vitícola excepcional.

Un joven viticultor que entiende como nadie el suelo, el ecosistema, el territorio, pero, que, sobre todo ha entendido que disponer de un viñedo extraordinario no es suficiente. Hay que observarlo, trabajarlo, respetarlo y saber interpretarlo para conseguir trasladar toda esa singularidad a una botella. Maipé no pretende saber simplemente a Listán Blanco, ni siquiera a Taganana, pretende ser únicamente Maipé y quizás por eso me gusta tanto. ¡Salud!