Vídeoreceta de la semana: Arroz caldoso con calamares

Este de calamares juega precisamente a otra cosa: buen sofrito, un fondo sabroso, el arroz en su punto y unos calamares que aportan carácter sin necesidad de más artificio. Una receta reconfortante, sencilla y muy agradecida, de esas que demuestran que un buen arroz caldoso no depende del lujo del ingrediente, sino de cocinarlo con mimo y dejar que el caldo haga su trabajo.

Ingredientes:

400 gr. de arroz

2 l. de caldo de pescado

Un calamar sahariano de buen tamaño

Una cebolla

Dos dientes de ajo

Una hoja de laurel

Perejil

Azafrán

Dos cucharadas de salsa de tomate

100 ml de vino blanco seco

50 ml de brandy

Sal marina

Pimienta negra molida

Aceite de oliva

Elaboración:

En un caldero ponemos a sofreír la cebolla y los ajos finamente picados. Salamos y hacemos a fuego lento unos veinte minutos Añadimos entonces el calamar cortado en trozos de bocado y rehogamos diez minutos más Pasado este tiempo, subimos el fuego a tope y vertemos el vino y el brandy. Mantenemos dos minutos a que evapore el alcohol Hecho esto bajamos el fuego y añadimos el tomate Añadimos laurel, perejil y pimienta y mantenemos cinco minutos al fuego para que mezclen sabores Incorporamos ahora unas hebras de azafrán y el arroz y mezclamos un par de minutos Por último. vertemos el caldo, caliente, y mantenemos 5 minutos a fuego fuerte. Luego bajamos y que se haga el tiempo que lleve. Servimos de inmediato.

Un apunte: Con esta proporción arroz/caldo debería ser suficiente, pero si tienen que añadir caldo hay que tener en cuenta que debe estar muy caliente siempre

Otro apunte: El arroz caldoso debe comerse siempre lo antes posible (sin abrasarse). Para evitar que el arroz vaya absorbiendo todo el líquido antes de que lo hagamos nosotros