48 horas en el Hotel César: un lujo silencioso con sensibilidad gastronómica

Fue elegido Mejor Hotel Boutique de Canarias en la primera edición de los Culinary Hotel Awards, los premios con los que Prensa Ibérica reconoce a todos esos hoteles con alma gastronómica y excelencia garantizada. No es una mala carta de presentación. Este alojamiento de Annua Hotels, el único del grupo en Canarias, abrió hace unos pocos años en lo que era la casa familiar de César Manrique, adquirida por su padre, Gumersindo Manrique.

La exquisita adaptación del espacio, respetando detalles y transformándolo en un oasis dentro del paisaje volcánico, entre esas viñas heroicas y de vistas limpias, hace del hotel César uno de los grandes exponentes de ese lujo boutique que tanto agradece un cliente que busca un espacio de silencio terapéutico, instalaciones de nivel, una gran piscina climatizada y, con Gonzalo Calzadilla al frente, una oferta gastronómica en plena evolución que mira sin complejos a la despensa local para transformarla en alta cocina insular, para sorpresa de los comensales.

El almuerzo y la cena, en el acogedor restaurante, están abiertos a clientes externos que deseen tener una experiencia premium en un escenario único. Una particularidad que destaco y defiendo: aquí el menú degustación de Gonzalo, en el que ahora entraremos en detalle, se disfruta en el almuerzo, mientras que la cena ofrece una buena variedad a la carta. ¿Por qué? Primero, para diferenciarse del resto, que apuestan por el degustación nocturno. Segundo, y no menos importante, para que el comensal pueda darse un homenaje de doce pases (menú largo) y tener la tarde libre para digerirlo, saborearlo y pasearlo, en lugar de hacerlo en la cama. Tercero, porque ofrece esa libertad nocturna de adentrarse en la variada carta, también de vinos, poderosa en César.

Silencio, tranquilidad y el aviso del alisio. Una de las cosas que más sorprende de este alojamiento es el amor al detalle, tanto en las habitaciones como en las zonas comunes, y ese fiel amigo que nos acompaña en todo momento. No hay personal que suba el tono, no hay música que desentone, no hay caos en la piscina ni en el desayuno. Solo privacidad, discreción. Un placer casi olvidado. Quizás sea eso lo que busca el exigente cliente que reserva aquí, llegado desde Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Reino Unido o el norte de Europa, sin olvidar un gran porcentaje de nacionales.

Gonzalo Calzadilla. / E.D.

Dirigido por Luis Folgar, un histórico de la gestión turística en la isla, el fichaje de Gonzalo Calzadilla como chef ejecutivo buscaba algo que él controla a la perfección: producto, territorio, técnica y alma hotelera. Ha sido Gonzalo quien ha impulsado una oferta gastronómica realmente interesante, donde destaca especialmente el menú degustación que pude disfrutar en el almuerzo, sin olvidar el excelente desayuno a la carta con repostería elaborada allí y una notable oferta de huevos y tostadas. El sándwich club, un clásico no muy mimado en tantos hoteles, aquí lo bordan. Con pollo crujiente, bacon, lechuga y salsa especial, un pan perfectamente tostado y unas batatas fritas de guarnición. Un sobresaliente.

Sándwich Club. / Jose Luis Reina

En la carta de la cena, su imponente oferta de vinos marida unos platos que Gonzalo ha «canarizado» con criterio y utilizando una materia prima de nivel. Chips de morena frita (adictivos) con mojo verde, todo un clásico del que nunca aburrirse. Albóndigas de cabrito en su jugo sobre salsa de queso ahumado, huevo frito con papas y carabinero de La Santa a la brasa, un sorprendente sancocho de cherne con chips de papa en formato carpacho con sorbete de batata y sus mojos. Aunque, por encima de todos, destaco un plato de la carta: cherne negro con mejillones y verduras, cubierto de espuma de carabineros. Cocción impecable del cherne que sostiene, con una entereza monumental, el golpe rotundo, marino e insondable de una espuma es que la gran aportación al plato.

Degustación

La puesta en escena del menú degustación está trabajada, estudiada y en evolución. Calzadilla propone un paseo gastronómico por Lanzarote, un viaje por la isla a través de sus sabores, que sirve también de homenaje a agricultores, ganaderos y artesanos. Es una bonita tendencia esta en la alta cocina canaria, poniendo el foco en el territorio y en sus productos. El chef presenta un mapa de Lanzarote que sirve de epílogo a «Un paseo por Lanzarote», que así se llama el menú.

Materia prima y técnica, claves de la gastronomía del hotel César. / E.D.

Cada pase del menú va acompañado de unas fichas explicativas con unas cuidadas ilustraciones del plato, elaboradas por las talentosas sobrinas del chef. Estas tarjetitas, un bonito recuerdo, sirven para contextualizar y acercar más el territorio que estamos comiendo.

El recorrido comienza en La Santa (mar) y prosigue en Haría con un gran caldo a base de granos locales. Después salta hasta La Graciosa, donde el sabor a mar explota con esplendor en la boca tras saborear de lleno ese gazpachuelo de pescado y marisco que dibuja en el plato la silueta de la pequeña isla. Lapas, burgados, carabinero... un plato para recordar por su intenso sabor a mar.

Pase La Graciosa del menú degustación. / Jose Luis Reina

Hay un par de descansos en forma de pan que sirven para jugar entre pase y pase, otra tendencia también consolidada. Ya en San Bartolomé (pase cuatro), la sopa de cebolla y pilpil de esturión —con cebolla pochada, la carne del esturión y una quenelle de caviar— es redonda, con suficientes matices para analizar y donde se logra lo más importante: un equilibrio difícil. En Arrecife (pase cinco) ocurre algo divertido: el cocinero propone un juego para homenajear a esas conserveras que un día fueron industria clave, servido sobre un plato metálico que pretende ser una lata, coronado por un arroz con ventresca de atún elaborada por Gonzalo. Otro de los platos que más disfruté del menú.

Calzadilla está feliz con este proyecto y se nota. El menú mira a numerosos frentes y se nutre de una gran despensa: las alubias con pilpil de morena del pase Playa Blanca (me sobró cantidad, teniendo en cuenta que era la mitad del menú y la contundencia del plato), y esa napolitana de conejo en salmorejo de Tinajo, un pase glorioso, lo confieso. La recta final, con un cierto estilo francés debido a los numerosos viajes del cocinero a ese país y su amor por esa cocina, cierra con la terrina de cabra con apionabo y demi-glace de cabra (Yaiza) y una royal de cochinillo canario coronada con champiñones laminados y trufa rallada, abrazada sutilmente por panceta ibérica (pase Uga).

Napolitana de conejo en salmorejo. / Jose Luis Reina

En la divertida parte dulce destaco el postre de sandía, gofio y queso, inspirado en la receta de Fefo Nieves (Cocina Tradicional de Lanzarote), aquí reinterpretada con natillas de gofio, una tarta de sandía de Soo (nombre del pase) y ralladura del mejor queso de Lanzarote, Don Nicolás, de Finca de Uga. El último pase es un homenaje al propio César Manrique, invitando al comensal a ponerse creativo con pinturas comestibles elaboradas a partir de productos de la huerta local. Un gran final, sin duda.

Este menú fue elegantemente maridado por su sumiller, Isaac Groba, que supo potenciar muchos platos con la parte líquida, en una sala cuyo ritmo fue muy correcto. Es este, estoy seguro, un menú que dará que hablar en Lanzarote y donde Gonzalo Calzadilla demuestra motivación y técnica. Disfrutarlo en la misteriosa mesa del aljibe debe ser algo excepcional, aunque no seré yo quien desvele ese secreto.