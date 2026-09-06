Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Ensalada de pimientos, caballa y huevo
Técnicamente seguimos en verano y, mientras el calendario no diga lo contrario, todavía hay sitio para una buena ensalada
Debo confesar, además, que esta es una de mis favoritas: pimientos asados, huevos sancochados y caballa (o ventresca de atún, o melva….lo que el presupuesto permita). Cocina sencilla que siempre funciona. Fresca, completa y con sabor de verdad, es de esas recetas que resuelven una comida sin hacer demasiado ruido y nos recuerdan que una ensalada puede ser muchas cosas, menos aburrida
Ingredientes:
- Mezcla de pimientos, verdes y rojos, asados
- Caballa, atún, ventresca o bonito en lata (lo que prefieran)
- Huevos sancochados
- Sal marina
- Aceite de oliva virgen extra
Elaboración:
- Horneamos los pimientos durante una hora a 180C°, dejamos atemperar y los pelamos y cortamos en tiras (o los compramos ya asados, que en los supermercados los hay, y en algunos casos, de calidad)
- Sancochamos los huevos durante 9'
- Disponemos los pimientos en una fuente de ensalada
- Distribuimos sobre ellos, tiras de los pescados elegidos (melva, caballa, atún,…)
- Completamos con los huevos cortados en cuartos
- Salamos al gusto y regamos de manera generosa con aceite de oliva virgen extra
El truco de los pimientos: Si decidimos asarlos nosotros, los deberemos poner en una fuente apta para horno, regarlos con aceite de oliva y darles un toque de sal marina. Voltearlos a mitad de cocción y, aquí va el truco, envolverlos en papel de aluminio para que atemperen. De este modo los pimientos “sudan” y será muy sencillo pelarlos después.
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