Desde la barra
Kensei recibe por primera vez en Canarias una experiencia Krug Champagne
Este mes, Kensei celebró Omakase Vol. 4, una nueva edición de su experiencia gastronómica en torno a la cocina de Víctor Planas
Para la ocasión, el chef diseñó una sucesión de pases en los que producto, técnica y precisión marcaron el desarrollo de una propuesta creada específicamente para esta cita. En esta cuarta edición, la gastronomía encontró un acompañante excepcional: Krug Champagne, protagonista de una experiencia que se celebraba por primera vez en Canarias.
Guiados por Rodrigo González, los asistentes recorrieron algunas de las grandes expresiones de la Maison siguiendo un hilo conductor ligado a su propia filosofía: entender cada champagne como una composición musical. Olivier Krug explica el ensamblaje recurriendo precisamente a esta analogía: el Chardonnay aporta los violines y el frescor; el Pinot Noir, los bajos y trombones que dan estructura y madurez; y el Meunier, esas notas puntuales que completan el conjunto.
La selección de la noche reunió Krug Grande Cuvée 170ème, 172ème y 173ème Édition, asociadas respectivamente a Take the A Train, ’Round Midnight y Giant Steps; Krug Rosé 27ème Édition, bajo la referencia de Mood Indigo; Krug Vintage 2003, planteado como una jam session al ritmo de Flamenco Sketches; y, como cierre, Krug Clos du Mesnil 1998 Magnum, el gran “solo” de la noche, vinculado a The Köln Concert. Omakase Vol. 4 reunió así gastronomía, champagne y música en una edición singular, compartida entre amantes de la alta cocina y de los grandes vinos.
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