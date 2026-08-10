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Vídeoreceta de la semana: Crema fría de espárragos

Hay recetas que se hacen virales y uno no termina de entender muy bien por qué

Crema fría de espárragos

Crema fría de espárragos / Jaime Puig

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Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

Con esta Crema fría de espárragos ocurre justo lo contrario: tiene bastante lógica que medio internet se haya puesto a prepararla este verano. Es fresca, cremosa, se hace en un suspiro y parte de algo tan sencillo como unos espárragos blancos en conserva para acabar convertida en un plato de los que apetece repetir cuando el calor aprieta. Poca complicación, mucho resultado y una prueba más de que, de vez en cuando, las redes sociales también nos descubren cosas que merece la pena llevar a la mesa.

Ingredientes:

  • Un tarro de espárragos blancos (con el agua de la conserva)
  • Dos huevos sancochados 
  • Un diente de ajo 
  • Una cucharada de vinagre suave
  • Dos cucharadas de Aceite de oliva virgen extra 
  • Sal marina 
  • Una loncha de Jamón Serrano

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Elaboración

  1. Nada tan fácil como poner todos los ingredientes (menos el jamón) en un vaso batidor y darle marcha hasta que este todo bien molido.
  2. Luego lo rectificamos de sal, lo colamos por un colador chino, para que nos quede una crema bien fina y que repose en la nevera hasta que esté bien fría. Igual hasta de un día para otro.
  3. En el momento de servir, ponemos la loncha de jamón entre dos servilletas de papel y le damos minuto y medio (aprox.) al microondas. La sacamos y que enfríe al aire. Quedará bien tiesa y crujiente. 
  4. Así que servimos la crema, espolvoreamos con trocitos (¡no reducir a polvo, si puede ser!) de jamón y a disfrutarla

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