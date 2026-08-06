Tazacorte recibe la Feria Amares: una cita con el mar y la cocina de Canarias

Amares propone dos días para disfrutar de la buena cocina, aprender sobre el cuidado de nuestras costas y celebrar la tradición pesquera de la isla de una forma amena y festiva.

El programa gastronómico estará conducido por el periodista especializado José Luis Reina, encargado de dirigir los cuatro grandes showcookings que mostrarán el potencial culinario del producto del mar. La jornada del viernes arrancará a las 17:00 horas con las magistrales propuestas técnicas de Daniel Tejera, al frente del Restaurante Char, reconocido con un Sol Repsol y posicionado en el prestigioso ranking de los 50 mejores asadores del mundo.

Seguidamente, a las 17:30 horas, los fogones recibirán a David Pérez, jefe de cocina del Restaurante Carmen y presidente de la Asociación de Cocineros Profesionales de La Palma, quien deleitará al público con su férrea defensa del producto kilómetro cero y la puesta en valor de especies locales.

La mañana del sábado 8 de agosto dará paso, a las 11:30 horas, a la filosofía de producto local de Pedro Hernández, chef del restaurante Duende de Fuego. Reconocido por regentar el único establecimiento de Canarias con certificación Kilómetro Cero otorgada por la asociación internacional Slow Food, Hernández aportará su visión de una gastronomía consciente e integradora.

Actividades que se desarrollarán en la feria. / E.D.

Ya en horario de tarde, a las 18:20 horas, Eduardo Hernández tomará el relevo para mostrar la esencia de Basalto Bistró, un proyecto que fusiona los sabores internacionales con la raíz canaria. El bloque de sabor culminará el sábado a las 19:00 horas con la cata sensorial interactiva "Margullando en Parejas", que agotó inscripciones en menos de 24 horas desde que fue comunicado por las redes sociales del evento.

En cuanto a la vertiente científica y de conservación, los espacios de debate estarán coordinados por el popular divulgador y biólogo marino Pablo Martín, conocido en canales digitales como @pablo.dive. El viernes a las 18:00 horas, el especialista Santiago Concepción abrirá el ciclo con la ponencia 'Pescando', centrada en el uso responsable de las artes de pesca, dando paso a las 18:50 horas a un espacio dedicado a la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma y, a las 19:30 horas, tendrá lugar la mesa redonda sobre 'Bucear en La Palma'.

El análisis continuará el sábado a las 12:00 horas con el debate sobre el 'Medio Marino', que reunirá a la bióloga marina Carla Pérez, al diseñador de soluciones sostenibles Humberto de Yum Design, y al artista Gustavo Díaz, promotor de 'Herrumbre Vivo'. Este foro divulgativo se cerrará a las 12:45 horas con la visión del sector pesquero tradicional aportada por Carlos Hernández.

Uno de los conciertos que se celebrarán. / E.D.

Por último, la propuesta de ocio se completará con una amplia programación familiar durante ambas jornadas. Los más pequeños contarán con talleres de concienciación infantil bajo el lema 'Aprender Jugando', impartidos por Verónica Ventura, además de zonas de hinchables que dinamizarán el sábado por la mañana y por la tarde.

El cierre festivo de cada día estará marcado por las actuaciones musicales en directo a las 21:00 horas, contando el viernes 7 con la banda La Chalana en su Tributo a Maná y el sábado 8 con el concierto de Kilombo Improvisado.

La Feria Amares es una iniciativa organizada y promovida por Come Canarias, con el respaldo institucional del Gobierno de Canarias mediante la línea Dinamiza Rural y el Ayuntamiento de Tazacorte, contando además con la colaboración de Zulay.