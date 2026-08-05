Vídeoreceta de la semana: Ensalada de aguacate, tomate, pepino y anchoa

Esta ensalada de aguacate, tomate, pepino y anchoas reúne todo eso en un solo plato: el tomate y el pepino aportan frescura y agua; el aguacate, fibra y grasas insaturadas; y las anchoas, proteínas, omega-3 y un punto salino que redondea el conjunto. Una propuesta ligera, nutritiva y llena de sabor, ideal para disfrutar de la cocina incluso en los días de más calor.

Ingredientes:

Dos tomates de ensalada

Un aguacate

Un trozo de pepino

Una lata de anchoas

Un huevo sancochado

Mostaza antigua

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre de vino

Sal marina

Pimienta molida

Elaboración: