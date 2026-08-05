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Vídeoreceta de la semana: Ensalada de aguacate, tomate, pepino y anchoa

A mí el verano me invita a cocinar de otra manera: apariencia fresca, colores vivos y recetas que se preparan sin prisas, pero también sin complicaciones innecesarias

Ensalada de aguacate, tomate, pepino y anchoa

Ensalada de aguacate, tomate, pepino y anchoa / Jaime Puig

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Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

Esta ensalada de aguacate, tomate, pepino y anchoas reúne todo eso en un solo plato: el tomate y el pepino aportan frescura y agua; el aguacate, fibra y grasas insaturadas; y las anchoas, proteínas, omega-3 y un punto salino que redondea el conjunto. Una propuesta ligera, nutritiva y llena de sabor, ideal para disfrutar de la cocina incluso en los días de más calor.

Ingredientes:

  • Dos tomates de ensalada 
  • Un aguacate 
  • Un trozo de pepino 
  • Una lata de anchoas 
  • Un huevo sancochado 
  • Mostaza antigua 
  • Aceite de oliva virgen extra 
  • Vinagre de vino 
  • Sal marina 
  • Pimienta molida

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Elaboración:

  1. Cortamos el tomate en trozos granditos. El pepino igual y el aguacate en medias lunas. Y lo ponemos todo en una ensaladera
  2. Completamos con el huevo sancochado en cuartos y los filetes de anchoa
  3. Preparamos la vinagreta con una cucharadita de mostaza, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra y una de vinagre
  4. Salpimentamos, emulsionamos y lo vertemos sobre la ensalada. Llevaremos al frío hasta antes de comer

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