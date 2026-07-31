Dedos inaugura en Las Chafiras su tercer restaurante y el más grande de la marca

Dedos continúa consolidando su crecimiento en Tenerife con la apertura de su tercer restaurante, ubicado en el nuevo centro comercial La Gran Manzana, en Las Chafiras. El establecimiento, que ya ha abierto sus puertas al público, supone un nuevo hito para la marca al convertirse en el restaurante más grande de Dedos hasta la fecha y el primero en incorporar un nuevo concepto de diseño que definirá la imagen de sus futuras aperturas.

Con más de diez años de trayectoria, Dedos se ha consolidado como una de las marcas de restauración más reconocidas de Canarias. A lo largo de este recorrido ha evolucionado constantemente, construyendo una comunidad de clientes fieles y obteniendo importantes reconocimientos, entre ellos el de Mejor Burger de Canarias y su inclusión en el Top 15 de burgers de España 2025.

Todos los detalles interiores están muy cuidados. / E.D.

La elección de Las Chafiras responde a la apuesta de la marca por seguir creciendo en una de las zonas comerciales con mayor proyección del sur de Tenerife. El nuevo restaurante busca acercar la experiencia Dedos tanto al público residente como a quienes transitan diariamente por este importante núcleo empresarial y comercial.

La carta mantiene la esencia que ha convertido a Dedos en un referente gastronómico. Sus hamburguesas continúan siendo las protagonistas, acompañadas por una amplia selección de entrantes, wraps, opciones vegetarianas y otras propuestas elaboradas con materia prima procedente de la propia carnicería obrador del grupo Meat Boutique, un elemento diferenciador que permite mantener un elevado estándar de calidad y una identidad gastronómica propia.

El nuevo diseño servirá como referencia para sus próximos proyectos. / E.D.

Uno de los aspectos más destacados de esta apertura es el diseño del establecimiento. Dedos Las Chafiras presenta un espacio completamente renovado, con un interiorismo contemporáneo, mayor amplitud y una imagen más cuidada, pensada para ofrecer una experiencia más completa al cliente. Este nuevo concepto de diseño representa la evolución de la marca y servirá como referencia para sus próximos proyectos.

Con esta tercera apertura, Dedos reafirma su apuesta por el crecimiento sostenible en Canarias y continúa consolidando un modelo basado en la calidad del producto, la innovación y la creación de espacios donde la experiencia gastronómica y el ambiente tienen el mismo protagonismo.

El nuevo restaurante ya se encuentra operativo en el centro comercial La Gran Manzana, incorporándose a la red de establecimientos de la marca y reforzando la presencia de Dedos en el sur de Tenerife.