Borja Marrero cocinará Canarias en Starfish

Royal Hideaway Corales Resort presenta Origen Canarias, una nueva edición de Corales Culinary Sessions, el ciclo de encuentros gastronómicos que reúne en el hotel a algunos de los nombres más destacados de la alta cocina.

La cita tendrá lugar el próximo 13 de agosto en Starfish – Honest Cuisine y reunirá a su chef, Víctor Bossecker, con Borja Marrero, responsable de Muxgo, restaurante ubicado en Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, en Las Palmas de Gran Canaria, y reconocido con una estrella Michelin y una estrella verde Michelin.

Ambos chefs elaborarán conjuntamente un menú de nueve pases dedicado íntegramente a los productos, elaboraciones y paisajes de las Islas Canarias. Una propuesta concebida como un recorrido contemporáneo por la despensa del archipiélago, con ingredientes procedentes del océano, la huerta, la ganadería y los vinos de proximidad.

Bajo los principios que definen la filosofía de Starfish; coherencia, consciencia y compromiso, Origen Canarias conectará dos cocinas que comparten una misma forma de interpretar el territorio: el respeto por la procedencia del producto, la defensa de la temporalidad y la relación directa con agricultores, ganaderos, pescadores y pequeños productores.

“En Starfish entendemos la cocina como un ejercicio de sentido común y de respeto hacia el producto y el entorno que lo hace posible. Con Origen Canarias queremos abrir nuestra cocina a un cómplice que comparte esa misma manera de entender la gastronomía y ofrecer a nuestros comensales un menú que sea, literalmente, un mapa de las islas”, explica Víctor Bossecker.

Víctor Bossecker. / E.D.

Dos filosofías

Borja Marrero es una de las figuras de referencia de la cocina de territorio en Canarias. Desde Muxgo desarrolla un proyecto basado en la alta proximidad y en un modelo de producción propio que integra su propio huerto, granja, quesería y obrador en Tejeda, en el interior de Gran Canaria. Este ecosistema productivo constituye el punto de partida de una cocina estrechamente vinculada al paisaje, las estaciones y el aprovechamiento responsable de los recursos.

La filosofía de Muxgo conecta directamente con la de Starfish, que ha convertido la sostenibilidad, el producto de proximidad y la relación con el entorno en pilares esenciales de su evolución gastronómica. Este compromiso ha llevado a ambos establecimientos a formar parte de la We’re Smart Green Guide, una guía gastronómica internacional especializada en restaurantes que conceden un papel protagonista a las frutas, las verduras y la cocina sostenible.

Muxgo ostenta la máxima calificación de cinco rábanos, mientras que Starfish está distinguido con cuatro rábanos. La publicación concede entre uno y cinco rábanos atendiendo a aspectos como la creatividad en el uso de frutas y verduras, su presencia dentro de la propuesta gastronómica, la estacionalidad, el empleo de productos locales, la huella ecológica, la gestión de residuos y el impacto social de cada proyecto.

“Mi cocina no empieza en los fogones, empieza en la finca. Cocinar en Starfish es una oportunidad para contar Tejeda desde otro punto de las islas y compartir con su equipo una manera de trabajar que respeta el origen, la temporada y a quienes cuidan nuestra tierra”, señala Borja Marrero.