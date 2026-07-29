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Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Canelones de sama con velouté de piquillos

Agosto llega con días más largos, sobremesas sin prisa y esas ganas repentinas de entrar en la cocina para preparar algo que se salga del guion

Canelones de sama con velouté de piquillos

Canelones de sama con velouté de piquillos / Jaime Puig

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Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

Ha llegado el momento de sorprender y celebrar que llegaron las necesarias vacaciones, y estos canelones de sama con velouté de piquillos son una magnífica manera de hacerlo: pescado nuestro envuelto con mimo, una salsa suave y sedosa y el punto dulce y ligeramente ahumado del pimiento. Una receta con apariencia de día grande, pero pensada para disfrutar también durante su elaboración, porque en vacaciones el tiempo deja de perseguirnos y cocinar vuelve a ser uno de esos pequeños placeres que merecen la pena.

Ingredientes:

  • 20 placas canelones 
  • 3 filetes sama ya desespinados
  • 2 dientes ajo 
  • 50 gr. mantequilla 
  • 50 gr. harina 
  • 500 ml. leche 
  • Sal marina 
  • Perejil 
  • Aceite de oliva 

Para la velouté: 

  • 1 litro caldo de pescado 
  • 2 pimientos de piquillo 
  • 100 gr. harina 
  • 100 gr. mantequilla

Elaboración:

  1. Trabajamos las placas de canelón como indique el fabricante 
  2. Picamos los ajos muy finamente y los rehogamos con un poco de aceite de oliva y los 50 gr. de mantequilla
  3. Cortamos el pescado en trozos muy pequeñitos y los añadimos. Rectificamos de sal.
  4. Pasados un par de minutos, añadimos la harina y rehogamos todo junto para que tueste un poco pero sin quemarse
  5. Añadimos poco a poco la leche mientras vamos removiendo hasta encontrar la textura deseada

Hacemos la velouté:

  1. En un cazo ponemos a fundir la mantequilla
  2. Cuando esté, añadimos la harina y vamos removiendo dejando que tueste pero cuidando de que no se queme.
  3. Añadimos el caldo poco a poco mientras vamos removiendo.
  4. Agregamos los pimientos de piquillo y trituramos todo muy bien

Montamos los canelones:

  1. Ponemos una cucharada de la masa en el centro de cada canelón, lo enrollamos y lo disponemos en una bandeja apta para horno y untada previamente con mantequilla
  2. Cubrimos generosamente con la velouté
  3. Horneamos unos 10 minutos a 220° calor arriba y abajo

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Placa, placa: Y cualquier parecido con la realidad de la expresión es pura coincidencia. Me refiero a que, placas de canelón las hay ahora frescas e incluso ya en forma de cilindro con lo que solo hay que introducir el relleno con manga pastelera. Cada cual que use las que más les apetezca y adapte la receta en función de ello. Yo las hice con las de toda la vida, para entendernos.

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