Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Canelones de sama con velouté de piquillos
Agosto llega con días más largos, sobremesas sin prisa y esas ganas repentinas de entrar en la cocina para preparar algo que se salga del guion
Ha llegado el momento de sorprender y celebrar que llegaron las necesarias vacaciones, y estos canelones de sama con velouté de piquillos son una magnífica manera de hacerlo: pescado nuestro envuelto con mimo, una salsa suave y sedosa y el punto dulce y ligeramente ahumado del pimiento. Una receta con apariencia de día grande, pero pensada para disfrutar también durante su elaboración, porque en vacaciones el tiempo deja de perseguirnos y cocinar vuelve a ser uno de esos pequeños placeres que merecen la pena.
Ingredientes:
- 20 placas canelones
- 3 filetes sama ya desespinados
- 2 dientes ajo
- 50 gr. mantequilla
- 50 gr. harina
- 500 ml. leche
- Sal marina
- Perejil
- Aceite de oliva
Para la velouté:
- 1 litro caldo de pescado
- 2 pimientos de piquillo
- 100 gr. harina
- 100 gr. mantequilla
Elaboración:
- Trabajamos las placas de canelón como indique el fabricante
- Picamos los ajos muy finamente y los rehogamos con un poco de aceite de oliva y los 50 gr. de mantequilla
- Cortamos el pescado en trozos muy pequeñitos y los añadimos. Rectificamos de sal.
- Pasados un par de minutos, añadimos la harina y rehogamos todo junto para que tueste un poco pero sin quemarse
- Añadimos poco a poco la leche mientras vamos removiendo hasta encontrar la textura deseada
Hacemos la velouté:
- En un cazo ponemos a fundir la mantequilla
- Cuando esté, añadimos la harina y vamos removiendo dejando que tueste pero cuidando de que no se queme.
- Añadimos el caldo poco a poco mientras vamos removiendo.
- Agregamos los pimientos de piquillo y trituramos todo muy bien
Montamos los canelones:
- Ponemos una cucharada de la masa en el centro de cada canelón, lo enrollamos y lo disponemos en una bandeja apta para horno y untada previamente con mantequilla
- Cubrimos generosamente con la velouté
- Horneamos unos 10 minutos a 220° calor arriba y abajo
Placa, placa: Y cualquier parecido con la realidad de la expresión es pura coincidencia. Me refiero a que, placas de canelón las hay ahora frescas e incluso ya en forma de cilindro con lo que solo hay que introducir el relleno con manga pastelera. Cada cual que use las que más les apetezca y adapte la receta en función de ello. Yo las hice con las de toda la vida, para entendernos.
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