Vídeoreceta de la semana: Canelones de sama con velouté de piquillos

Ha llegado el momento de sorprender y celebrar que llegaron las necesarias vacaciones, y estos canelones de sama con velouté de piquillos son una magnífica manera de hacerlo: pescado nuestro envuelto con mimo, una salsa suave y sedosa y el punto dulce y ligeramente ahumado del pimiento. Una receta con apariencia de día grande, pero pensada para disfrutar también durante su elaboración, porque en vacaciones el tiempo deja de perseguirnos y cocinar vuelve a ser uno de esos pequeños placeres que merecen la pena.

Ingredientes:

20 placas canelones

3 filetes sama ya desespinados

2 dientes ajo

50 gr. mantequilla

50 gr. harina

500 ml. leche

Sal marina

Perejil

Aceite de oliva

Para la velouté:

1 litro caldo de pescado

2 pimientos de piquillo

100 gr. harina

100 gr. mantequilla

Elaboración:

Trabajamos las placas de canelón como indique el fabricante Picamos los ajos muy finamente y los rehogamos con un poco de aceite de oliva y los 50 gr. de mantequilla Cortamos el pescado en trozos muy pequeñitos y los añadimos. Rectificamos de sal. Pasados un par de minutos, añadimos la harina y rehogamos todo junto para que tueste un poco pero sin quemarse Añadimos poco a poco la leche mientras vamos removiendo hasta encontrar la textura deseada

Hacemos la velouté:

En un cazo ponemos a fundir la mantequilla Cuando esté, añadimos la harina y vamos removiendo dejando que tueste pero cuidando de que no se queme. Añadimos el caldo poco a poco mientras vamos removiendo. Agregamos los pimientos de piquillo y trituramos todo muy bien

Montamos los canelones:

Ponemos una cucharada de la masa en el centro de cada canelón, lo enrollamos y lo disponemos en una bandeja apta para horno y untada previamente con mantequilla Cubrimos generosamente con la velouté Horneamos unos 10 minutos a 220° calor arriba y abajo

Placa, placa: Y cualquier parecido con la realidad de la expresión es pura coincidencia. Me refiero a que, placas de canelón las hay ahora frescas e incluso ya en forma de cilindro con lo que solo hay que introducir el relleno con manga pastelera. Cada cual que use las que más les apetezca y adapte la receta en función de ello. Yo las hice con las de toda la vida, para entendernos.