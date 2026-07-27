Gran Canaria acogerá la segunda edición de los Culinary Hotel Awards

La cita tendrá lugar el próximo lunes 19 de octubre en el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, en Las Palmas de Gran Canaria, donde los Culinary Hotel Awards inaugurarán una nueva etapa tras el éxito de su primera edición en Tenerife. Los galardones, impulsados por Prensa Ibérica, regresan con un jurado renovado y un equipo de inspectores independientes, manteniendo el mismo modelo de evaluación basado en la independencia, la objetividad y el rigor.

El desembarco de los premios en Gran Canaria supone un nuevo paso en la consolidación de un proyecto que nació con el propósito de reconocer la creciente relevancia de la gastronomía como uno de los principales factores de diferenciación de la oferta hotelera en las islas. El Hotel Santa Catalina, referente histórico del turismo en Canarias y escenario de algunos de los principales acontecimientos del sector, acogerá una gala que volverá a reunir a los máximos representantes de la hotelería, la restauración y el turismo.

La primera edición de los Culinary Hotel Awards, celebrada en el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, confirmó el interés del sector por unos galardones concebidos para reconocer la excelencia gastronómica en los establecimientos hoteleros. La ceremonia congregó a más de 400 asistentes y reunió a la práctica totalidad de la élite hotelera de Canarias, además de chefs, directivos, empresarios y representantes institucionales, en una cita que se consolidó desde su nacimiento como uno de los grandes encuentros del calendario turístico del Archipiélago.

Los premiados en la edición celebrada en Tenerife. En el centro, Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica. / E.D.

Referencia del sector

Ese respaldo ha impulsado la celebración de una segunda edición que mantiene intacta la filosofía del certamen. Los establecimientos participantes volverán a ser evaluados mediante un sistema de inspecciones independientes y un proceso de valoración desarrollado por un nuevo jurado, integrado por profesionales de reconocido prestigio, garantizando la máxima objetividad en la concesión de los galardones.

Los Culinary Hotel Awards distinguen a aquellos hoteles que han convertido la gastronomía en uno de los pilares de su propuesta de valor, reconociendo la excelencia culinaria, la calidad del servicio, la innovación y la capacidad de ofrecer experiencias gastronómicas diferenciales.

Con la confirmación de la fecha y la sede de la gala, comienza la cuenta atrás para una edición que consolida el crecimiento de unos premios llamados a convertirse en una referencia nacional para la gastronomía hotelera. En las próximas semanas se darán a conocer las categorías y los establecimientos nominados que optarán a los reconocimientos en la gala del próximo 19 de octubre.