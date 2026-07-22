Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Gazpacho de sandía
Una receta ideal para refrescarse en los días calientes del verano, que además se prepara en pocos minutos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El gazpacho de sandía tiene ese punto de receta agradecida que uno busca cuando aprieta el calor: fresco, ligero y con una dulzura discreta que no le roba protagonismo al tomate ni convierte el plato en un postre disfrazado. Se prepara en pocos minutos, entra solo y demuestra que a veces basta con cambiar un ingrediente para darle otra vida a uno de los grandes clásicos del verano.
Ingredientes:
- 500 g sandía
- Una rebanada pan de molde
- 3 tomates maduros
- Una cebolla pequeña
- 1/2 pimiento verde
- Un trozo de pepino
- Agua fría
- Vinagre
- Pimienta
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal marina
Elaboración:
- Lo primero es remojar el pan en agua fría y colocarlo en un cuenco amplio.
- Y lo siguiente ir poniendo el resto de los ingredientes, cortados, en el mismo cuenco
- Se va moliendo con el brazo batidor (o túrmix) hasta que esté líquido. Se pasa por un colador chino y se rectifica de sal.
- Se añaden dos cucharadas de vinagre y tres de aceite de oliva virgen extra (o al gusto). Se vuelve a batir bien. Se deja enfriar en la nevera, se rectifica de sal (y pimienta si quieren) y listo.
Los robots: Si tienen un robot de cocina, pues mejor, claro. Y también es válido el vaso batidor. Pero ya ven que se puede hacer con lo que, seguro, tenemos todos en casa
- Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
- Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
- Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro
- Así será el nuevo Mercado de La Laguna: lo que se sabe de las obras, el aparcamiento y su apertura
- La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
- Paso decisivo para desatascar la autopista del norte de Tenerife TF-5: las obras del tercer carril comenzarán en las próximas semanas
- Arona despliega una macrooperación cotra asentamientos ilegales
- La Laguna abrirá sus monumentos de noche durante Las Noches del Patrimonio 2026