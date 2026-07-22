Vídeoreceta de la semana: Gazpacho de sandía

El gazpacho de sandía tiene ese punto de receta agradecida que uno busca cuando aprieta el calor: fresco, ligero y con una dulzura discreta que no le roba protagonismo al tomate ni convierte el plato en un postre disfrazado. Se prepara en pocos minutos, entra solo y demuestra que a veces basta con cambiar un ingrediente para darle otra vida a uno de los grandes clásicos del verano.

Ingredientes:

500 g sandía

Una rebanada pan de molde

3 tomates maduros

Una cebolla pequeña

1/2 pimiento verde

Un trozo de pepino

Agua fría

Vinagre

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Sal marina

Elaboración:

Lo primero es remojar el pan en agua fría y colocarlo en un cuenco amplio. Y lo siguiente ir poniendo el resto de los ingredientes, cortados, en el mismo cuenco Se va moliendo con el brazo batidor (o túrmix) hasta que esté líquido. Se pasa por un colador chino y se rectifica de sal. Se añaden dos cucharadas de vinagre y tres de aceite de oliva virgen extra (o al gusto). Se vuelve a batir bien. Se deja enfriar en la nevera, se rectifica de sal (y pimienta si quieren) y listo.

Los robots: Si tienen un robot de cocina, pues mejor, claro. Y también es válido el vaso batidor. Pero ya ven que se puede hacer con lo que, seguro, tenemos todos en casa