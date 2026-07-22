Donaire: el rigor de la precisión técnica como motor de la alta cocina canaria

Existen restaurantes cuya identidad nace de un estudio previo, diseñado sobre plano antes de abrir sus puertas. Otros, en cambio, encuentran su verdadera razón de ser cuando alguien decide cuestionar el camino recorrido y dar un giro. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Donaire, el restaurante del hotel GF Victoria en Adeje. Jesús Camacho asumió el mando de la cocina en un momento en que el espacio respondía a una línea gastronómica completamente distinta a la actual. La apuesta fue tan valiente como arriesgada: tanto la propiedad del grupo hotelero como el propio chef acordaron romper con la inercia previa y trasladar, sin titubeos, los códigos, métricas y exigencias de la repostería a la alta cocina salada.

Aquel movimiento estratégico no obedecía a un afán de epatar con fuegos artificiales, sino a una convicción metodológica. La repostería no ofrece dudas. Mientras el pase salado tradicional ha tolerado históricamente cierto margen para la intuición y el rectificado sobre la marcha, la disciplina técnica del dulce trabaja con la balanza de precisión, el control al milímetro. Aplicar ese esquema de pensamiento a los ingredientes del archipiélago supuso el nacimiento de una fórmula propia que, lejos de ser una etapa transitoria, se mantiene hoy como la seña de identidad del restaurante y cuenta con la vocación explícita de seguir ampliándose.

Cheesecake de berenjena, ajo tostado y pan con cilantro. / E.D.

Para entender la solidez con la que Camacho lidera esta propuesta hay que mirar más allá de platos y técnicas. Como el propio cocinero relató con honestidad en el podcast gastronómico La Penúltima y nos vamos, su trayectoria personal está marcada por una historia de superación personal que le obligó a adquirir una madurez precoz y forzada. Ese proceso vital, lejos de restarle frescura, ha moldeado la figura de un profesional sereno, analítico y con una capacidad de trabajo que se refleja directamente en la organización de su equipo.

Esa madurez personal se traduce en el plato en contención y claridad conceptual. Tras el rápido éxito cosechado desde que tomó la jefatura de cocina, el verdadero mérito de Camacho está en no haber caído en la autocomplacencia, manteniendo una autoexigencia feroz que contagia a un equipo joven pero altamente especializada en esta manera de entender el oficio.

En Donaire, el producto canario no se utiliza como un reclamo teórico ni forzado. La despensa insular se aborda como la materia prima de un laboratorio continuo.

Jesús Camacho / E.D.

Esta perspectiva transforma la sostenibilidad en un método de trabajo tangible y no en un relato, que también. La cultura del rigor analítico no concibe el desperdicio. Las mermas de los productos locales se someten a extracciones, fermentaciones controladas, curados y clarificados que permiten aprovechar la totalidad de la materia prima, reduciendo al mínimo el impacto ambiental y permitiendo alargar la vida útil de los ingredientes de temporada sin pervertir su esencia.

Alma pastelera

La aplicación de las técnicas de la cocina dulce al ámbito salado aporta a los platos de Donaire una dimensión singular. Al sustituir los fondos pesados y los excesos de grasas de reducción por caldos clarificados con milimétrica pulcritud, emulsiones estables y un manejo preciso de los azúcares y ácidos naturales de vegetales y raíces, los platos ganan en volumen aromático y ligereza digestiva.

El comensal no se encuentra ante una cocina azucarada —error en el que sería fácil caer—, sino ante una propuesta salada de una finura extrema, donde las texturas crujientes, las gelatinas neutras de cobertura y las estructuras aéreas sirven para potenciar la pureza del producto canario.

La evolución de Donaire demuestra que la innovación real no consiste en cambiar de discurso cada temporada, sino en profundizar en una línea de investigación coherente. Al haber convertido el territorio en un laboratorio vivo guiado por la disciplina de la repostería, el restaurante del GF Victoria ha consolidado un modelo de alta cocina que no solo es único en Canarias, sino que cuenta con un recorrido técnico y creativo aún por desplegar.