Vídeoreceta de la semana: Tarta de queso al microondas

¿Tarta de queso o flan de queso? La discusión puede esperar porque, cuando un postre queda así de cremoso y se prepara en el microondas, lo verdaderamente importante es tener una cuchara cerca. Esta receta es perfecta para darse un capricho sin encender el horno ni convertir la cocina en un campo de batalla: pocos preparativos, una cocción rápida y esa textura suave, a medio camino entre la tarta y el flan, que hace difícil conformarse con una sola porción.

Ingredientes:

275 ml. leche

275 ml. nata para montar

275 ml. leche condensada

2 huevos

200 gr. queso crema

65 gr. pan brioche

70 gr. azúcar

Caramelo líquido

Elaboración: