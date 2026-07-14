Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Tarta de queso al microondas
Fácil, rápida, sin encender el horno y lo más importante: con un resultado delicioso
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¿Tarta de queso o flan de queso? La discusión puede esperar porque, cuando un postre queda así de cremoso y se prepara en el microondas, lo verdaderamente importante es tener una cuchara cerca. Esta receta es perfecta para darse un capricho sin encender el horno ni convertir la cocina en un campo de batalla: pocos preparativos, una cocción rápida y esa textura suave, a medio camino entre la tarta y el flan, que hace difícil conformarse con una sola porción.
Ingredientes:
- 275 ml. leche
- 275 ml. nata para montar
- 275 ml. leche condensada
- 2 huevos
- 200 gr. queso crema
- 65 gr. pan brioche
- 70 gr. azúcar
- Caramelo líquido
Elaboración:
- Lo primero que haremos será poner todos los líquidos en un cuenco muy amplio, para que quepa todo
- Luego el queso, los huevos y el azúcar y vamos integrando
- Finalmente, el pan y lo trituramos todo muy bien triturado con el brazo batidor o túrmix
- Ponemos caramelo líquido en el fondo de un cuenco apto para microondas y vertemos en él la mezcla
- Llevamos al micro unos 30 minutos, comprobando que esté hecha (luego en el frío terminará de cuajar, tener en cuenta). Si ya la vemos en el punto, llevar a la nevera 24 horas.
- Para desmoldar, calentar agua en una sartén y poner en ella el cuenco. Tipo baño maría. Vamos separando con una espátula los bordes. Ojo de que no hierva el agua y tener mucho rato el cuenco, solo se trata de que atempere y se despegue el caramelo. La volcamos a un plato.
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